لجنة المنشأت بالغربية: إزالة 4 شرفات بعقار كفرالزيات لخطورتها وإجراء أعمال صيانة

أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في محافظة الغربية، اليوم لدي معاينتها للعقار الواقع بشارع الحبال بمدينة كفرالزيات قرارا إزالة أربعة شرفات بالعقار لخطورتها وكذلك إجراء أعمال صيانة للعقار وترميم بعض الشروخ والتصدعات به بعدما تأكد للجنة سلامة الهيكل الخرساني.

كما شهدت الواقعة انهيار شرفة بالطابق الثاني أثناء لهو ٣ أطفال بها وتم نقلهم إلى المستشفى واصابة أحدهم بجروح خطيرة استلمت بقاؤه بالعناية المركزة بالمستشفى الجامعي بطنطا بعد إصابته بإشتباه بارتجاج بالمخ .



جاء ذلك بحضور علاء بهنسي رئيس مدينة كفرالزيات واعضاء لجنة المنشأت الايلة للسقوط بالغربية وممثل عن مديرية الإسكان بالمحافظة واستاذ بكلية الهندسة بجامعة طنطا

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