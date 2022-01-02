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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقس سيئ.. سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة في شوارع الغربية

صدى البلد

تعرضت محافظة الغربية، اليوم الأحد، لسقوط أمطار أقل من متوسطة  في المراكز  والمدن، مع  استمرار تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة على جميع أنحاء المحافظة.

الطقس السيئ..محافظ الغربية: لا يوجد تجمعات مياه أمطار والوضع تحت السيطرة


وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على رؤساء المدن والأحياء بدائرة المحافظة،  الاشتراك مع مديري فروع شركة المياه على مستوى مراكز المحافظة، في الدفع بسيارات ومعدات الكسح في أماكن تجمعات المياه ، وتوزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار للتعامل معها.

الطقس السيئ..محافظ الغربية: لا يوجد تجمعات مياه أمطار والوضع تحت السيطرة


وأشار رحمي؛ إلى أن المحافظة استعدت لموجة الأمطار من خلال تمركز ٤٩٤ معدة شفط بواقع ١٧٨ معدة تابعة للمراكز والمدن والأحياء، ١٥٢ أخرى تابعة لشركة مياه الشرب و ١٦٤ معدة تابعة للحماية المدنية، مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي كافة البلاغات على مدار ٢٤ ساعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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