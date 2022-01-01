الطقس السيئ..محافظ الغربية: لا يوجد تجمعات مياه أمطار والوضع تحت السيطرة

كشف طارق رحمي، محافظ الغربية، عن استعدادات محافظة الغربية لمواجهة موجة الطقس السيء، قائلا: المحافظة على آتم استعداد لمواجهة الطقس السيئ، وذلك من خلال توفير المعدات الخاصة بالصرف الصحي أو المحليات أو الحماية المدنية.



وأضاف “طارق رحمي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” : المحافظة قامت بتوزيع المعدات الخاصة بمواجهة الأمطار في كافة المناطق المتوقع حدوث بها تراكمات وتجمعات مياه، للتعامل على فور تساقط الأمطار، متابعا:" إحنا ما بنستناش المياه تتجمع ونقوم بشفطها بمجرد سقوطها".



وأوضح أنه تم تأمين الاعمدة الكهربائية بنجاح، لضمان عدم المخاطرة بحياة أحد، متابعا: خطة لرصف وبالوعات الصرف الخاصة بالأمطار ساهمت كثيرا في القضاء على اي تراكمات.

وشدد على أن كافة الطرق الرئيسية مفتوحة ولا يوجد أي تجمعات، وحتى الآن لم تتأثر أي مدينة داخل المحافظة بما حدث بالامس.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في توفير صرف صحي لكل قرى وتوابع قرية زفتى.