إصابة زوجين بـ خرطوش خلال مشاجرة فى القناطر الخيرية

اصيب عامل وزوجته بمنطقة الخرقانية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية فى القليوبية بشظايا خرطوش في الوجه والصدر خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة مع أحد الأشخاص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وجرى ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود بلاغ من مستشفى القصر العينى بالقاهرة باستقبال عامل وزوجته مصابان بشظايا خرطوش بالوجه والصدر.

وعلى الفور جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وبالانتقال لمكان الواقعة وبالمعاينة والبحث تبين حدوث مشادة كلامية بين "م ر ك" 22 سنة عامل وزوجته ف ط ك 19 سنة ربة منزل مقيمان الخرقانية دائرة المركز، مع ر م م 28 سنة وشهرته "ربيع جاز" قام خلالها الأخير بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش، وتسبب فى إصابتهم بشظايا خرطوش بالوجه والصدر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة وتم التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.