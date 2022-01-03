جامعة بنها تنظم ندوة عن التحول الرقمي في الجامعات المصرية

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها علي ان التحول الرقمي في الجامعات أصبح اتجاها عصريا يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر ومتطلباته وشرطا لبناء المعرفة في المجتمع وأصبح عملية توظيف تلك المعارف هي الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية.

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جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ـ والدكتور محمود عراقي المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة وذلك علي هامش الندوة التي نظمتها الجامعة عن التحول الرقمي بعنوان " نحو جامعة ذكية".

وأشار الدكتور جمال سوسة إلى ان التحول الرقمي يعتبر سمة أساسية من سمات الحياة الجامعية فهو برنامج شمولي كامل يمس المؤسسة و طريقة عملها من أجل تقديم خدماتها للمستفيدين من الطلاب وهيئة التدريس والإداريين والمجتمع المدني بشكل أسرع.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي إن التحول الرقمي فرض علي كل مؤسسات التعليم ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة لتكون أكثر إدراكا ومرونة في العمل والقدرة علي التجديد والابتكار وبهذه السمات نتمكن من مواكبة العصر ومواءمة الاحتياجات المتجددة بشكل أسرع ، مشيرا إلى أن التحول الرقمي هو استراتيجية الدولة في المرحلة القادمة لذلك قامت الجامعة بعمل العديد من المشاريع نحو التحول الرقمي في كافة قطاعات الجامعة.

وخلال الندوة استعرض الدكتور هشام فاروق جهود الوزارة من أجل تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها وبالأخص تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية والمستشفيات الجامعية من خلال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي مثل الاختبارات الالكترونية ونظم التعليم الالكتروني ومكينة المستشفيات الجامعية وبوابة الطلاب الوافدين (ادرس في مصر) والتوسع في إنشاء جيل جديد من الجامعات الذكية.

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