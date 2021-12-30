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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مبادرة دعم صحة أبنائنا لطلاب المدارس ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها مبادرة دعم صحة أبنائنا لطلاب مدارس المحافظة والتى أطلقتها الجامعة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمدرسة ابن خلدون بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع ،  والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأعرب محافظ القليوبية عن شكره وتقديره لجامعة بنها ودورها فى خدمة أبناء محافظة القليوبية ، مشيرا الى ان المبادرة تأتى فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية لإطلاق المبادرات التى تستهدف صحة المواطنين ، واليوم جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم صحة طلاب مدارس المحافظة مما يساعد على الاكتشاف المبكر للأمراض فى المراحل العمرية المبكرة لدى الأطفال.

من جانبه قال رئيس جامعة بنها ان مبادرة دعم صحة أبنائنا الطلاب التى أطلقتها الجامعة تأتى فى اطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي والمشاركة فى جميع المبادرات الرئاسية، مشيدا بالتعاون المستمر بين الجامعة والمحافظة ومديريتى التعليم والصحة بالقليوبية.

وأضاف الدكتور جمال سوسه ان المبادرة تضم تخصصات "الأطفال والعظام والرمد" وسوف تجوب جميع مدارس القليوبية بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض التى تصيب الأطفال وبالتالى عمل خريطة صحية للأمراض المنتشرة فى الأطفال على مستوى المحافظة بهدف وضع الخطط المستدامة للوقاية والعلاج وذلك تحقيقا للهدف الثالث " الصحة الجيدة والرفاه" من أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

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القليوبية مديرية التربية والتعليم المبادرات الرئاسية رؤية مصر 2030 خدمة المجتمع وتنمية البيئة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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