قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل اقتربت الحرب؟ .. أمريكا ترسل 80 طائرة تزود بالوقود إلى تل أبيب
رئيس اتصالات النواب: مئات الآلاف تعرضوا للنصب الإلكتروني بسبب المراهنات
أحمد أبو الغيط: رفضت إخفاء أي معلومات عن «مبارك».. وتأثر بشدة بعد إبلاغي له بموقف أمريكا من التوريث
قلت لرئيس الوزراء «الرئيس يأمر ولا يأمل».. أحمد أبو الغيط يكشف تفاصيل تكليفه وزيرا للخارجية
موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027 في المدارس .. ماذا قررت التعليم؟
«زوجتي بكت.. ولم أستطع رفض طلب مبارك».. أحمد أبو الغيط يروي كواليس مفاجأة تعيينه وزيرًا للخارجية
ضربة قانونية لـ ميتا وتيك توك وإكس.. بريطانيا تجبر عملاقة التواصل على كشف بيانات المحتوى الضار
هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل
غدا.. بدء اجتماعات (2+2) بين وزراء الخارجية والري من مصر والسودان في العاصمة الجديدة
وزير الخارجية ونظيره القطري يدينان استهداف ناقلة الغاز القطرية ويبحثان جهود منع التصعيد الإقليمي
أحمد أبو الغيط يكشف رد فعل زوجته بعد ترشيحه وزيرًا للخارجية: بكت وقالت كنت أتمنى غير كده
أحمد أبو الغيط يكشف كواليس اختياره وزيرًا للخارجية: اعتقدت أن القطار فاتني وكنت أستعد لحياة هادئة بعد المعاش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يدين الهجوم على ناقلة غاز مسال قطرية في الخليج العربي

الأردن
الأردن
أ ش أ

أدان الأردن، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة، أثناء إبحارها في مياه الخليج العربي، معتبرًا الهجوم انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لحرية الملاحة البحرية وسلامة إمدادات الطاقة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، ضرورة احترام القانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستهداف ناقلات الطاقة على أمن المنطقة واستقرارها والاقتصاد الدولي والبيئة البحرية.

وشددت الوزارة على تضامن الأردن المطلق مع دولة قطر، ووقوفه الكامل إلى جانبها في جميع الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها.

الأردن ناقلة غاز طبيعي مسال شركة قطر لنقل الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

تعبيرية

بعد أزمة «نسمة»| من يتحمّل توفير مسكن المطلقة بعد 20 سنة زواج؟.. مشروع قانون يُحدّد الآليات

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

نسمة عثمان

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

سقطت أرضًا رغم لياقتها البدنية .. تحاليل الدم تكشف مفاجأة

طريقة عمل طاجن أم علي بالمكسرات

طريقة عمل طاجن أم على بالمكسرات.. حلوى مصرية لذيذة

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد