الأردن يدين الهجوم على ناقلة غاز مسال قطرية في الخليج العربي

أدان الأردن، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة، أثناء إبحارها في مياه الخليج العربي، معتبرًا الهجوم انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لحرية الملاحة البحرية وسلامة إمدادات الطاقة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، ضرورة احترام القانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستهداف ناقلات الطاقة على أمن المنطقة واستقرارها والاقتصاد الدولي والبيئة البحرية.

وشددت الوزارة على تضامن الأردن المطلق مع دولة قطر، ووقوفه الكامل إلى جانبها في جميع الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها.