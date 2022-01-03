3 فئات للتذاكر وشرط واحد.. تفاصيل الحجز لحفل عمرو دياب في "المنارة"

يحيي الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا في 11 فبراير المقبل في ساحة مركز المنارة، حيث تعد أولى حفلاته في مصر خلال العام الجديد.

وكشفت الشركة المنظمة، عن شروط وأسعار تذاكر الحفل والتي طرحت رسميا للحجز الإلكتروني بداية من مساء أمس الأحد بعد طرح البوستر الخاص بالحفل.

وتم تقسيم التذاكر إلى 3 فئات، وهي 500، و800، و2500 جنيه، وتم وضع شرط واحد وهو منع دخول الأطفال الأقل من 10 سنوات.

ومن ناحية أخرى، طرح عمرو دياب أحدث أغانيه "خلي الحجر ينطق" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع توما، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

عمرو دياب يشوق الجمهور لأحدث أعماله

شوق الهضبة عمرو دياب ، المتابعين لأحدث أعماله، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر عمرو دياب صورة له، وعلق عليها كاتبًا: “حدث كبير هذا الصيف في مراسي الساحل الشمالي، ابقوا متابعين!”.

ونشر عمرو دياب فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الفيديو من فعاليات موسم الرياض، حيث أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض في ختام حفلات العام.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا غفيرا ، وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب على مدار ساعتين قدم خلالهما مجموعة من أجمل أغانيه التي رددها معه الجمهور.

وعقب الحفل وضع الفنان عمرو دياب بصمته على جدار المشاهير في بوليفارد الرياض ، وهو التقليد الجديد الذي حرصت عليه هيئة الترفيه السعودية.

ومن ناحية أخرى، تصدرت أغنية "خلى الحجر ينطق" لعمرو دياب قوائم الأعلى استماعا على تطبيق أنغامي في الخليج العربي، وذلك رغم عدم طرحها على يوتيوب في مصر بعد.