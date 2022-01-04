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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن سعر هاتفها Galaxy A03 الأرخص على الإطلاق

سامسونج تكشف عن سعر
سامسونج تكشف عن سعر هاتفها Galaxy A03 الأرخص على الإطلاق

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن سعر هاتفها الأرخص Galaxy A03 الذى تم الإعلان عنه رسميا منذ أسابيع وإطلاقه في عدد قليل جدا من الأسواق، حيث تستعد الشركة في الوقت الحالي لإطلاقه عالميا خلال أيام بسعر يعتبر الأرخص في هواتفها.  


وبحسب موقع PhoneArena فإن سعر هاتف Galaxy A03 سيبدأ من 150 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي ألفان و 360 جنيه مصرى، وذلك لأرخص نسخة وهى 3 جيجا بايت رام من الذاكرة العشوائية و 64 جيجا بايت من المساح التخزينية.

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وتبدأ شركة سامسونج في بيع هاتفها الأرخص Galaxy A03 ، والذى يعد الأرخص أيض في الهواتف الذكية عموما، على موقعها الرسمي على الإنترنت، في البداية، ثم سيتم توفيره لاحقا في الأسواق.

 

وجاء هاتف Galaxy A03 الأسود والأخضر الداكن والأحمر بشاشة عالية الدقة من نوع PLS IPS، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بجودة عرض + HD، تأتي الشاشة بتصميم Infinity-V، مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية، مع ألوان الأسود والأزرق الداكن والأحمر .

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03، إعدادات كاميرا مزدوجة تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، متصل بمستشعر لتصوير العمق 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو.


ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03، بواسطة معالج Unisoc T606 ، مع طارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، يتم شحنها عبر منفذ microUSB، ويتمتع الهاتف بتقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos.

 

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