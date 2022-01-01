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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف صور جديدة لهاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

تسريبات تكشف صور
تسريبات تكشف صور جديدة لهاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

كشفت تسريبات صور جديدة لهاتف Galaxy S22 Ultra الرائد، والذى ستطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الساعات المقبلة، حيث سيتوفر الهاتف بعدد من الألوان الجديدة منها الأبيض والأحمر والبنفسجى.  

  
 
وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Galaxy S22 Ultra سيحصل على تصميم أنيق للغاية أفضل من سابقه، مع وحدة كاميرا خلفية تضم   4 كاميرات مع مستطيلة وحواف منحنية عند النهاية، مع مستشعر ضبط تلقائي للصورة بالليزر وفلاش LED وبرزو واضح للعدسات، مع شاشة أنحف نسبيا. 

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Galaxy S22 Ultra looks absolutely breathtaking in new renders
هاتف  Galaxy S22 Ultra 


وسيحتوى هاتف  Galaxy S22 Ultra هاتف شاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة   2400× 1080 بكسل، وجودة + WQHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. وتصوير الفيديو بدقة  8K .

Samsung Galaxy S22 Ultra design leaks alongside Galaxy S22
هاتف  Galaxy S22 Ultra 
Galaxy S22 Ultra render shared by Blass - Galaxy S22 Ultra looks absolutely breathtaking in new render
هاتف  Galaxy S22 Ultra 

وسيضم هاتف Galaxy S22 Ultra مستشعرى تليفوتوجرافيين جديدين من سوني، كاميرا بدقة  10 ميجابكسل مع زووم  10x و وأخرى  بدقة  10 ميجابكسل مع تقريب بصرى 3x زووم ، مع كاميرا رئيسية محسنة  دقة 50 وليس 108 ميجابكسل كالسابق مع مستشعر من نوع  ISOCELL HM1 .

 

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هاتف  Galaxy S22 Ultra 

 

Samsung Galaxy S22 Ultra render confirms yet again that it&#39;s basically a Galaxy Note
هاتف  Galaxy S22 Ultra 


وسيعمل هاتف Galaxy S22 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الاندرويد، يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس 5G ، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع  LPDDR5 ، وحتى 1 تيرابايت من سعة التخزين الداخلى من نوع  UFS 3.1 .
 

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