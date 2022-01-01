تسريبات تكشف صور جديدة لهاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

كشفت تسريبات صور جديدة لهاتف Galaxy S22 Ultra الرائد، والذى ستطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية خلال الساعات المقبلة، حيث سيتوفر الهاتف بعدد من الألوان الجديدة منها الأبيض والأحمر والبنفسجى.





وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Galaxy S22 Ultra سيحصل على تصميم أنيق للغاية أفضل من سابقه، مع وحدة كاميرا خلفية تضم 4 كاميرات مع مستطيلة وحواف منحنية عند النهاية، مع مستشعر ضبط تلقائي للصورة بالليزر وفلاش LED وبرزو واضح للعدسات، مع شاشة أنحف نسبيا.

هاتف Galaxy S22 Ultra



وسيحتوى هاتف Galaxy S22 Ultra هاتف شاشة قياس 6.81 ، من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة 2400× 1080 بكسل، وجودة + WQHD مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. وتصوير الفيديو بدقة 8K .

هاتف Galaxy S22 Ultra

هاتف Galaxy S22 Ultra

وسيضم هاتف Galaxy S22 Ultra مستشعرى تليفوتوجرافيين جديدين من سوني، كاميرا بدقة 10 ميجابكسل مع زووم 10x و وأخرى بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصرى 3x زووم ، مع كاميرا رئيسية محسنة دقة 50 وليس 108 ميجابكسل كالسابق مع مستشعر من نوع ISOCELL HM1 .

هاتف Galaxy S22 Ultra

هاتف Galaxy S22 Ultra



وسيعمل هاتف Galaxy S22 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الاندرويد، يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس 5G ، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 ، وحتى 1 تيرابايت من سعة التخزين الداخلى من نوع UFS 3.1 .

