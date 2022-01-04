عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أيمن أبو العلا: التخطيط للتنمية ومتابعة الأداء من أساسيات الحوكمة

أيمن أبو العلا ،
أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته باسم الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.

 

وقال أبو العلا إن التخطيط للتنمية ومتابعة الأداء من أساسيات الحوكمة التي نطالب بها، مشيرا إلى أن القانون يقر خطة مبنية وفقا للاحتياجات الحقيقية من خلال مشاركة القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني.

txt

يضع نظاما للحوكمة.. هالة السعيد: قانون التخطيط يؤكد اللامركزية وتحقيق الأهداف وفق جدول زمني

txt

رئيس موازنة البرلمان: قانون التخطيط يستهدف التحول نحو اللامركزية

وأوضح النائب، أن تطبيق خطة اللامركزية التي يقرها مشروع القانون، تبدأ من الأسفل إلى الأعلى، مؤكدا أن ذلك يشير إلى أن الاحتياجات ستكون مدروسة، قائلا: لكن المهم هنا هو المتابعة، معقبا:" نحن نرحب بالقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلا أننا فوجئنا في تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط، بعدم وجود ممثل لهم في مجلس الإدارة، وكذلك وزير التنمية المحلية غير موجود، رغم أهمية وجوده لتقصي الحقائق من المحافظين .

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

 

أيمن أبو العلا لجنة حقوق الانسان مجلس النواب الحكومة قانون التخطيط العام هالة السعيد حنفى جبالى المجتمع المدني

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس المصرية بالعام الميلادي الجديد

شيخ الأزهر: التهنئة بالمناسبات الدينية ليس من قبيل المجاملة أو الشكليات

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التخطيط العام

هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع ؟ .. دار الإفتاء تجيب

القوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

خطاب الكراهية وراء الحادث.. مرصد الأزهر يعلق على تخريب قبور المسلمين بـ "ايزرلون" الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

عقوبات للمخالفين.. كيروش يمنع مواقع السوشيال ميديا من معسكر المنتخب

مش هينتهي وخطورته هتزيد في الشتا.. تخبط بتصريحات كبار العلماء حول كورونا

مات مسموما.. وفاة أوسو كونان مهاجم الأهلي السابق

سكن لكل المصريين2.. رابط الاستعلام عن موقفك للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

ملك أفريقيا.. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 86 مركزا في التصنيف العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مشهد نادر.. نهر يتجمد فجأة ويختفي عن الأنظار |فيديو

نشرة المنوعات| شاهد لحظة ظهور عفريت في شارع خالٍ.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار.. وامرأة تفاجأ بـ حلزون داخل وجبة من مطعم شهير

احتفالا برأس السنة.. حشود ضخمة في أحد المناطق السياحية بـ الهند| شاهد

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

فيديو

تعرف على عقوبة الغش في الامتحانات لطلاب الجامعات ..فيديو

إحنا في رحلة.. إحالة 5 معلمين للشئون القانونية بسبب تصرف غريب | فيديوجراف

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ