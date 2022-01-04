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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تشارك متابعيها كواليس أحدث أعمالها برفقة أحمد حاتم

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورتين لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد في الصورة برفقة الفنان احمد حاتم من كواليس أحد أعمالها.

وتشارك هنا الزاهد وأحمد حاتم في بطولة مسلسل “أنا وهي” والذي يعرض حاليا  قناة cbc، وهو من نوعية الدراما ذات الـ 15 حلقة.

 

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وكشفت النجمة هنا الزاهد عن طموحاتها  وأحلامهافي العام الجديد .

وقالت في تصريح خاص لصدى البلد " أتمني أن تكون السنة المقبلة حلوة زي ٢٠٢١، اللي كانت حلوة واتبسطت فيها اوي وعملت فيها نجاحات  كبيرة :"

تابعت :" كان فيها اول بطولة مطلقة ليا في الدراما بمسلسل حلوة الدنيا سكر و نجاح مسلسل النمر وانتهيت من تصوير فيلم احبة للغاية اسمه "بضع ساعات في يوم ما" وصورت مسلسل  انا وهي الذي سيعرض الايام المقبلة

الزاهد انستجرام الفن فيروس كورونا التواصل الاجتماعي فيروس كورونا بفيروس كورونا حلوة الدنيا سكر

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