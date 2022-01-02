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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا الزاهد تبهر جمهورها بـ إطلالة جديدة على إنستجرام ..شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورتين لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وعلقت هنا الزاهد “شكرا لك 2021! لقد كانت سنة رائعة بالنسبة لي في مسيرتي وفي حياتي الشخصية. شكرا ٢٠٢١ ”. 

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و كشفت النجمة هنا الزاهد عن طموحاتها  وأحلامهافي العام الجديد .

وقالت في تصريح خاص لصدى البلد " أتمني أن تكون السنة المقبلة حلوة زي ٢٠٢١، اللي كانت حلوة واتبسطت فيها اوي وعملت فيها نجاحات  كبيرة :"

 

تابعت :" كان فيها اول بطولة مطلقة ليا في الدراما بمسلسل حلوة الدنيا سكر و نجاح مسلسل النمر وانتهيت من تصوير فيلم احبة للغاية اسمه "بضع ساعات في يوم ما" وصورت مسلسل  انا وهي الذي سيعرض الايام المقبلة

 

اختتمت :" اما الأسوأ بالطبع هذا العام كان حدث مرض والدتي، حيث كانت من أصعب اللحظات التي مريت بها هذا العام"

هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد طريق الكباش مسلسل حلوة الدنيا سكر حلوة الدنيا سكر انستجرام

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