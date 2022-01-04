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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من 4 إلى 9 يناير

الأرصاد : حالة من
الأرصاد : حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 يناير إلى الأحد 9 يناير 2022، حيث تسود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد.

واشارت الى أنه خلال هذه الفترة سيكون  الطقس مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء شهد شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 


 

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