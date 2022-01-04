الأرتكاريا النفسية .. أبرز أعراضها ومضاعفاتها وطرق علاجها

يتساءل البعض عن ما هي الأرتكاريا النفسية ؟.. وتعتبر الأرتكاريا النفسية هي ظهور طفح جلدي على شكل بقع حمراء بارزة ومنتفخة تختلف في الحجم وتظهر في مناطق مختلفة من الجسم.



يعود السبب وراء أسباب الأرتكاريا النفسية في ظهور هذه البقع إلى الحالة النفسية عند الشخص، حيث يعمل الإجهاد والتوتر والقلق في إظهار كدمات على الجلد ولهذا تسمى أحيانًا بخلايا القلق، وفيما يلي سنقوم بالتعريف عن ما هي الأرتكاريا النفسية ؟

ما هي الأرتكاريا النفسية ؟

أعراض الأرتكاريا النفسية

وتظهر أعراض الأرتكاريا النفسية أو كما تعرف خلايا النحل (الحادة) قصيرة المدى فجأة وتختفي في غضون أسابيع قليلة، ولا تعرضك أعراض الأرتكاريا النفسية والطفح الجلدي المزمن لأي خطر مفاجئ لرد فعل تحسسي خطير (التأق).



وإذا كنت تعاني من أعراض الأرتكاريا النفسية كجزء من رد فعل تحسسي خطير ، فاطلب الرعاية الصحية، تشمل علامات وأعراض الأرتكاريا النفسية الدوخة وصعوبة التنفس وتورم الشفتين والجفون واللسان.



يمكن أن تكون أعراض الأرتكاريا النفسية مزعجًا للغاية وتتداخل مع النوم والأنشطة اليومية بالنسبة للعديد من الأشخاص ، توفر مضادات الهيستامين والأدوية المضادة للحكة الراحة من الأعراض .



ومن الممكن أيضًا تفسير ظهور أعراض الأرتكاريا النفسية لحدوث مجموعة من التغيرات الهرمونية والكيميائية استجابة للإجهاد والتوتر، حيث تؤدي هذه التغيرات إلى تمدد الأوعية الدموية فتظهر بقع حمراء منتفخة على الجلد.



وتشمل علامات وأعراض الأرتكاريا النفسية المزمنة ما يلي:

- مجموعات من الكدمات ذات اللون الأحمر أو بلون الجلد (البثور)، والتي يمكن أن تظهر في أي مكان على الجسم

- تتنوع الكدمات في الحجم وتتغير شكلها وتظهر وتتلاشى بشكل متكرر بينما يأخذ التفاعل مجراه

-الحكة التي قد تكون شديدة

- تورم مؤلم (وذمة وعائية) في الشفتين والجفون داخل الحلق

- ميل لظهور العلامات والأعراض بمحفزات مثل الحرارة والتمارين والضغط النفسي

- ميل للعلامات والأعراض للاستمرار لأكثر من ستة أسابيع والرجوع بشكل متكرر وغير متوقع ، أحيانًا لأشهر أو سنوات





علاج الأرتكاريا النفسية



ويعتمد علاج الأرتكاريا النفسية على تشخيص الطبيب المعالج؛ حيث يوضى الطبيب بمعالجة الأعراض التي تعاني منها بالعلاجات المنزلية ، مثل مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية.



وإذا لم تساعدك خطوات الرعاية الذاتية في علاج الأرتكاريا النفسية، فتحدث مع طبيبك حول إيجاد الدواء الموصوف أو مجموعة الأدوية التي تناسبك. عادة ، يمكن العثور على علاج فعال للتخلص من الأرتكاريا النفسية .

علاج الأرتكاريا النفسية و البقع المزعجة



بعد أن يتم تشخيص الحالة المرضية ومعرفة السبب وراء الأرتكاريا النفسية، ينصحك الطبيب باتباع مجموعة من الخطوات حتى تتخلص من علاج الأرتكاريا النفسية و البقع المزعجة، والتي تتمثل بما يأتي:

- تناول بعض الأدوية :

قد يصف الطبيب بعض الأدوية المضادة للهستامين والتي تساعد في تخفيف الحكة وتهيج البقع لعلاج الأرتكاريا النفسية، وتشمل :

لوراتادين (كلاريتين)

فيكسوفينادين (أليجرا)

سيتريزين (زيرتيك)

ديسلوراتادين (كلارينكس)



- الابتعاد عن التوتر :

حاول أن تأخذ قسطًا من الراحة وأن تبتعد عن كل ما يسبب الإجهاد والقلق، حيث يمكنك المشي أو القراءة فهي تساعدك في الاسترخاء.

- الخضوع لبعض العلاجات المنزلية :

قد تساهم بعض العلاجات المنزلية في تخفيف الحالة المرضية، كـ استخدام الكمادات الباردة، والاستحمام بمحلول مضاد للحكة.



ويمكن أن تستمر الطفح الجلدي المزمن لأشهر وسنوات، يمكن أن تتداخل مع النوم والعمل والأنشطة الأخرى. قد تساعد الاحتياطات التالية في منع أو تهدئة ردود الفعل الجلدية المتكررة في علاج الأرتكاريا النفسية المزمنة، وتشمل :

- ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة.

- تجنب الخدش أو استخدام الصابون القاسي.

- قم بتهدئة المنطقة المصابة بحمام أو مروحة أو قطعة قماش باردة أو غسول أو كريم مضاد للحكة.

- وضع كريم واقي من الشمس قبل الخروج من المنزل.

ما هي الأرتكاريا النفسية ؟



مضاعفات الأرتكاريا النفسية

يعرضك الطفح الجلدي المزمن لأي خطر مفاجئ لرد فعل تحسسي خطير (التأق). ولكن إذا كنت تعاني من مضاعفات الأرتكاريا النفسية كجزء من رد فعل تحسسي خطير ، فاطلب رعاية الطوارئ، حيث تشمل مضاعفات الأرتكاريا النفسية وأعراض الحساسية المفرطة الدوخة وصعوبة التنفس وتورم الشفتين والجفون واللسان.



وعادة ما تظهر مضاعفات الأرتكاريا النفسية فجأة وتذهب في غضون 24 ساعة، ولكن إن استمرت أكثر من ذلك يفضل زيارة الطبيب مباشرة، كما أنه إذا رافق ظهور البقع مجموعة من الأعراض يفضل أيضًا زيارة الطبيب، وتتمثل هذه الأعراض بما يأتي:

- الشعور بالدوار.

- تورم في الحلق.

- صعوبة في التنفس.



وتظهر الكدمات المصاحبة مضاعفات الأرتكاريا النفسية عندما تطلق خلايا معينة الهيستامين ومواد كيميائية أخرى في مجرى الدم، وغالبًا لا يستطيع الأطباء تحديد سبب الطفح الجلدي المزمن أو سبب تحول الطفح الجلدي الحاد أحيانًا إلى مشكلة طويلة الأمد.



في بعض الحالات ، قد يكون الطفح المزمن مرتبطًا بمرض أساسي ، مثل مرض الغدة الدرقية أو في حالات نادرة السرطان. قد يحدث مضاعفات الأرتكاريا النفسية لعدة أسباب وتشمل :

مضاعفات الأرتكاريا النفسية



- تناول مسكنات الألم

- وجود حشرات أو طفيليات

- التعرض للعدوى

- حدوث خدوش على سطح الجلد

- التعرض للحرارة أو للبرودة الشديدة

- التعرض للضغط العصبي

- التعرض لضوء الشمس

- ممارسة الرياضة

- استهلاك المشروبات الكحولية أو الطعام المسبب للأرتكاريا

- الضغط على الجلد ، مثل الضغط على حزام الخصر

**مصدر الخبر من موقع : mayoclinic - webmed