بعد شائعة مرضه.. شقيق الزعيم: عادل إمام بخير ويستمتع بالحياة مع أحفاده

كشف المنتج عصام إمام شقيق عادل إمام عن تطورات حالة الزعيم الصحية بعد تردد أنباء عن تعرضه لمرض ودخوله المستشفى.

وقال عصام إمام فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” إن عادل إمام بحالة صحية جيدة وأتعجب كثيرا مما يتردد عبر الصحف والمواقع الإلكترونية حول مرض الزعيم واتمنى ان يلتزم الجميع بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار المزعجة التي ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف عصام : عادل يتواجد في منزله ولم يصبه أي مكروه ويستمتع مع أحفاده كما أنه يقوم حاليا بقراءة عدد من الأعمال الفنية سواء في الدراما أو السينما ولكنه لم يستقر على العمل الذي يمكن أن يعود به.

وعن حقيقة تعدى محمد رمضان على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفنان عادل إمام بعد الاستعانة بمقطع صوتي له من مسرحية شاهد مشفش حاجة في الفيديو كليب الجديد الذي طرحه الأسطورة بعنوان متعودة قال عصام إنه أمر لا يستحق التعليق عليه لأن هناك كثير من هذه المواقف يتعرض لها عادل إمام ولكنه لم يتخذ أي موقف قانوني ضدها.

وتابع عصام : أرى أنه ليس هناك أزمة كبيرة يمكن ان تدفع عادل لرفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان وهو أمر طبيعي وإن كان لا يتفق مع الزعيم على ذلك.

محمد رمضان وعادل إمام

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل الواسع فور طرح كليب أغنيته الجديدة “متعودة” الذى استعان فيه بصوت عادل إمام فى جزء من مسرحية “شاهد ماشفش حاجه” وهو يردد قائلا “متعودة دايما”.

واعتبر البعض أن ما فعله محمد رمضان نوعا من الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية “أن يستعين بصوت عادل إمام فى كليبه دون الحصول على موافقه صريحة من الزعيم عادل إمام”.

وكشف الدكتور حسام لطفى رئيس لجنة حماية حقوق المليكة الفكرية وأستاذ القانون أن ما فعله محمد رمضان يعد تعديا على حقوق الملكية الفكرية لشخص عادل إمام والشركة المنتجة لمسرحية “شاهد ماشفش حاجه” اذا لم يقم بالحصول على موافقتهما.

وأضاف حسام لطفى فى تصريح لـ “صدى البلد” : أن ما فعله محمد رمضان تعدى صريح على حقوق عادل إمام الذى استعان بصوته فى كليب “متعودة” ومن حق الزعيم ان يرفع قضية عليه إذا لم يحصل رمضان على موافقة منه كما من حق الشركة المنتجة للمسرحية ان ترفع قضية أيضا على محمد رمضان.

وأوضح حسام لطفي: أن حقوق الملكية الفكرية لا تسقط طالما أصحاب العمل الفنى على قيد الحياة وبالتالى من حقهم الحصول على حقوقهم قانونيا.