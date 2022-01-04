عادل إمام : أبويا كان قاسي جدا ولما كبر بقينا صحاب.. نوستالجيا

حل الفنان عادل إمام، ضيفا فى حوار سابق، متحدثا عن عائلته وحياته قبل الفن، قائلا: “ لو قابلت أستاذ ليا في كلية الزراعة هبوس أيده”.

وأضاف أن والده كان قاسيا جدا وقت طفولته، معقبا: “لما كبر وأنا كبرت بقينا صحاب وبقا ياخدني فى حضنه ويعملي رقية، وكان أهم شئ بالنسبة له الدراسة، وأى كحكة موجودة فى الشهادة بتبقي علقة تشيب، وثاني شئ الصلاة والدين، كان بالنسباله شئ واجب”.

وتابع: “هو مكنش يعرف أنا بتأخر ليه ومكنتش باخد مفتاح لشقتنا، وكان حافظ للقرأن كاملا، وكم كبير من الأمثال، وأكتشفت أنه كان قاسي بسبب خوفه عليا، وأكتشفت أن هذا الرجل حماني كثيرا جدا ولما كبرت حبيته أوى، لدرجة أني كنت بشرب سجائر ومكنتش بقدر أشرب قدامه".

وأضاف: “ لما عرفت أنه مات كان عندي هدوء نفسي وكنت فى لبنان وكنت بمثل فى مسرحية بلبنان وقولتهم أنا هتكلم عن أبويا وقولتلهم أن اليوم مات أبي، لقيتهم بيعيطوا وزمايلي كمان، وروحت مصر وقريت الفاتحة عليه أنا وأخويا”.