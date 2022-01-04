عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل إمام : أبويا كان قاسي جدا ولما كبر بقينا صحاب.. نوستالجيا

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام

حل الفنان عادل إمام، ضيفا فى حوار سابق، متحدثا عن عائلته وحياته قبل الفن، قائلا: “ لو قابلت أستاذ ليا في كلية الزراعة هبوس أيده”.

وأضاف أن والده كان قاسيا جدا وقت طفولته، معقبا: “لما كبر وأنا كبرت بقينا صحاب وبقا ياخدني فى حضنه ويعملي رقية، وكان أهم شئ بالنسبة له الدراسة، وأى كحكة موجودة فى الشهادة بتبقي علقة تشيب، وثاني شئ الصلاة والدين، كان بالنسباله شئ واجب”.

وتابع: “هو مكنش يعرف أنا بتأخر ليه ومكنتش باخد مفتاح لشقتنا، وكان حافظ للقرأن كاملا، وكم كبير من الأمثال، وأكتشفت أنه كان قاسي بسبب خوفه عليا، وأكتشفت أن هذا الرجل حماني كثيرا جدا ولما كبرت حبيته أوى، لدرجة أني كنت بشرب سجائر ومكنتش بقدر أشرب قدامه".

وأضاف: “ لما عرفت أنه مات كان عندي هدوء نفسي وكنت فى لبنان وكنت بمثل فى مسرحية بلبنان وقولتهم أنا هتكلم عن أبويا وقولتلهم أن اليوم مات أبي، لقيتهم بيعيطوا وزمايلي كمان، وروحت مصر وقريت الفاتحة عليه أنا وأخويا”.

الفنان عادل إمام حوار سابق عائلة عادل إمام والد عادل إمام مسرحية كلية الزراعة

ترشيحاتنا

كسرت رقبته.. وفاة شاب في المترو أثناء هروبه من دفع التذكرة

داخل سيارة.. صغار دببة ضلوا الطريق من والدتهم

عادل إمام : أبويا كان قاسي جدا ولما كبر بقينا صحاب.. نوستالجيا

مش تخصصي.. عامر حسين يكشف مصير كأس مصر وتفاصيل مباريات بطولة الرابطة

أول تعليق من القومى للمرأة على انتحار فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

لو تكرر القسم على عدم فعل شيء ما فهل يلزم تعدد الكفارة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

ضبط المتهمين في واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة بكفر الزيات

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

اكتشاف متحور جديد من كورونا لدى 12 شخصا في فرنسا

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

عقوبات للمخالفين.. كيروش يمنع مواقع السوشيال ميديا من معسكر المنتخب

السم في كأس النبيذ.. الكشف عن مفاجأة في مقتل نجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعمل نفسك ميت.. شاهد بطة تخدع كلبا للنفاد بروحها.. تستحق الأوسكار|فيديو

وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية للطلبة بالكلية الحربية

في مشهد نادر.. نهر يتجمد فجأة ويختفي عن الأنظار |فيديو

نشرة المنوعات| شاهد لحظة ظهور عفريت في شارع خالٍ.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار.. وامرأة تفاجأ بـ حلزون داخل وجبة من مطعم شهير

فيديو

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

تعرف على عقوبة الغش في الامتحانات لطلاب الجامعات ..فيديو

إحنا في رحلة.. إحالة 5 معلمين للشئون القانونية بسبب تصرف غريب | فيديوجراف

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ