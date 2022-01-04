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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أعادوا تعبئتها في عبوات أعلى سعرا.. ضبط المسئولين عن مخزن أدوية بالقاهرة

صدى البلد

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام صيدلى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، باتخاذ إحدى الوحدات السكنية المستأجرة بدائرة القسم مكاناً لتخزين العقاقير الطبية وإعادة تعبئتها فى عبوات خاصة بعقاقير أغلى ثمنا بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالأدوية المهربة ومجهولة المصدر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها ، وبرفقته (نجل خاله ، وآخر سائق– مقيمان بدائرة القسم) ، وعثر بداخلها على (90 ألف عبوة وملصق من عقاقير متنوعة – ماكينة تغليف وطباعة) ، وكذا جهاز "لاب توب" – مجموعة من الأختام الخاصة بعض شركات الأدوية – مجموعة من الأدوات والمعدات والمستلزمات المستخدمة - مبالغ مالية "محلية وأجنبية" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .. كما عثر أمام العقار محل الضبط على سيارتين ملك اثنين من المتهمين "تستخدمان فى عملية نقل العقاقير الطبية".  

بمواجهتهم اعترف المتهم المذكور بالاشتراك مع "نجل خاله" المشار إليه بإدارتهما الشقة واستغلالها فى تجميع كميات كبيرة من العقاقير الطبية والتلاعب بالعبوات الخاصة بها عن طريق إزالة الملصق الخاص بالدواء واستبداله بملصقات لعبوات ونشرات داخلية خاصة بعقاقير أخرى باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما .

وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى غير المشروع بقصد ترويجها على الصيدليات بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضافا باقتصار دور الأخير "السائق" على نقل وتوزيع العقاقير الطبية باستخدام السيارة المشار إليها دون علمه بالواقعة .

كما أقرا بتحصلهما على الملصقات والعبوات الخاصة بالعقاقير من أحد الأشخاص "جار ضبطه" ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية جرائم الإتجار بالأدوية الإتجار بالأدوية المهربة مخزن أدوية

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