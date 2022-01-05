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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تخسر صدارة الأكثر مبيعاً لصالح تويوتا بعد 90 عاما.. صور

جنرال موتورز تخسر
جنرال موتورز تخسر صدارة الأكثر مبيعاً لصالح تويوتا بعد 90 عا

خسرت شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة مكانتها في صدارة الشركات الأكثر مبيعاً للسيارات خلال عام 2021 في السوق الأمريكية لصالح الساموراي الياباني تويوتا، وذلك بعد هيمنة أستمرت لأكثر من 90 عاماً متواصلة، ارتدت فيها الشركة التاج بصفتها المجموعة الأكبر من حيث الحجم داخل الولايات المتحدة.

باعت تويوتا نحو مليوني و 332 ألف و262 سيارة وشاحنة في الولايات المتحدة في عام 2021 بزيادة 10.4% عن عام 2020، بينما جاءت جنرال موتورز على مليوني و218 ألف و228 سيارة وشاحنة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 12.9% عن العام السابق.

قال جاك هوليس نائب الرئيس الأول لعمليات السيارات في تويوتا موتور بأمريكا الشمالية ، في تصريح لصحيفة أوتوموتيف نيوز "تويوتا ممتنة لعملائنا المخلصين لوضعهم سلامتهم وثقتهم في سيارات تويوتا ولكزس، لم يكن هدفنا وتركيزنا على الصدارة بقدر ما كان تركيز الشركة دائماً على أن تكون أفضل علامة تجارية من حيث السلامة والجودة والقيمة".

جاءت أكثر السيارات مبيعاً لدى تويوتا في عام 2021 سيارة RAV4وسلمت الشركة منها 430.387 داخل السوق الأمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.3% عن عام 2020.

بينما كانت شيفروليه سيلفرادو ذات المهام الخفيفة هي الطراز الأكثر مبيعًا بين جميع سيارات جنرال موتورز في الولايات المتحدة لعام 2021 وقد نقلت شركة صناعة السيارات 380.715 في البلاد لهذا العام ، بانخفاض 12.7% عن عام 2020.

وستكشف فورد وباقي الشركات المصنعة للسيارات عن أرقام المبيعات الخاصة بهم في 

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