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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

«تعليم كفر الشيخ» يحدد نسبة 70% لمنتجات الطلاب لعرضها بمركز الإبداع

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يجب دعم الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، لتكون نسبة المعروضات بمركز الإبداع والابتكار والموهوبين، من عمل الطلاب والطالبات نسبة لا تقل عن 70 %، ويكون دور المعلم التوجيه والتعليم والإرشاد.
 

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جاء ذلك خلال تفقد وافتتاح وكيل الوزارة، لمعرض النتائج للعام الميلادي الجديد 2022م، بإشراف توجيه عام الاقتصاد المنزلي، متفقداً قاعات المركز والتي تضم نشاط الرياضيات، واللغات، وإدارة الموهوبين، والتعليم الفني، والتربية الفنية، والتربية المسرحية، والصحافة والإعلام، والوسائل التعليمية والمعامل، متابعاً ورشة عمل لأمناء المعامل مستوى المديرية، والتقى بالحضور، مثنيا على المعروضات المتنوعة بالمركز.


وناقش وكيل الوزارة طالبات مدرسة الشهيد عبد الرسول للغات التابعة لإدارة قلين التعليمية، أثناء زيارتهم للمركز، مثنياً على أعمالهم اليدوية من الخرز والمفروشات مؤكداً على أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة بالعديد من منتجاتهم اليدوية.

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جامعة طنطا وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم كفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم تعليم كفر الشيخ الوسائل التعليمية الرياضيات الطلاب رسالة ماجستير

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