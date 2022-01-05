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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا السابق يناقش رسالة ماجستير بـ «طب كفر الشيخ»| صور

لجنة الحكم والمناقشة
لجنة الحكم والمناقشة

شهدت كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، اليوم، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطبيب صلاح عبد المنعم محمد المكاوي، المعيد بقسم المسالك البولية والتناسلية، حيث جاءت الرسالة تحت عنوان «دراسة مقارنة مستقبلية بين الهوليم ليزر ومنظار ثنائي القطبين في استئصال الأورام السطحية للمثانة البولية»، بحضور الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا السابق.

 

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من، الدكتور طارق محمد عبد الباقي، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، «رئيساً ومشرفاً ومناقشاً»، والدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، أستاذ  جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة طنطا، ورئيس جامعة طنطا السابق، «مناقشاً خارجياً»، والدكتور أحمد محمد الشال، أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنصورة «مناقشاً خارجياً».

 

حضر المناقشة كل من: الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، والدكتور خالد إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب، والدكتور أسامة العجمي، أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب، والدكتورة نهلة نصير، أستاذ ورئيس قسم الباثولوجي بكلية الطب، والدكتور حاتم الجوهري، مدير عام المستشفيات الجامعية، وأستاذ جراحة العظام والمفاصل.

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وقال الطبيب صلاح المكاوي، إن البحث يهدف إلى تقييم نتائج طرق علاج الأورام السطحية للمثانة البولية، وأن الدراسة فريدة في مقارنة الطرق الثلاثة المشهورة في استئصال أورام المثانة البولية، موضحاً أن الدراسة استنتجت أن الليزر فعال جداً في استئصال أورام المثانة السطحية مع معدل أقل لارتجاع الورم السطحي للمثانة.

 

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرسالة، ضمت كلاً من، الدكتور طارق محمد عبد الباقي، أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، والدكتور ضياء الدين طه رمضان، مدرس جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ.

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