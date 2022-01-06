الغالية.. فيفي عبده تنعى مها أبو عوف

ودعت الفنانة فيفي عبده، الفنانة مها أبو عوف التي توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع انستجرام “ انا لله وانا اليه راجعون توفيت الى رحمة الله تعالي الغالية، متتعظمش علي اللى خالقها، الفنانة مها ابو عوف الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة، ويصبر كل أهلها واحبابها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وكان أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».