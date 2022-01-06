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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

مها ابو عوف
مها ابو عوف

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال  أشرف زكي :" مها ابو عوف كانت  تعاني من مرض سرطان الرئة  ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت علي إثرها المستشفي ".

أضاف أشرف زكي  :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد  وهي من أعراض سرطان الرئة  ".

اختتم  اشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة ".


نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي ينعي الراحلة  مها ابو عوف :

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.


وكتب اشرف زكى “ البقاء لله الفنانه الجميله مها ابو عوف ”.

وكان أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر المخرج عمرو عرفة، صورة للفنانة الراحلة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».

اول أجر في حياتها :

وحكت  الفنانة الراحلة  مها ابو عوف عن مسيرتها الفنية وقالت بدأت بالمشاركة في فيلم مع حسن الإمام، مضيفة "كنت أحب التمثيل منذ صغري".

وأضافت مها أبو عوف، في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع على قناة "الحياة"، "شاركت في عمل فني مع الفنان العملاق يوسف وهبي".

وتابعت مها أبو عوف، "مع بداية التصوير بدأت أشعر بالخوف، وبكيت وطلب يوسف وهبي من فريق العمل إيقاف التصوير، ثم طلب مني التحدث إلى الكاميرا،  وأن أحضنها".

وأكدت مها أبو عوف، "أول أجر حصلت عليه كان 150 جنيهًا، وكان مبلغا كبيرا للغاية، واشتريت به ملابس كثيرة".

وأوضحت مها أبو عوف، "لا أجلس على القهاوي على الإطلاق، ولكنني جلست على قهاوى خارج مصر، ولكنها تفتقر إلى الروح المتواجدة في المصرية".

مها أبو عوف وفاة الفنانة مها ابو عوف اشرف زكي سرطان الرئة المستشفى

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