مستشار الرئيس: سرطان الرئة مشكلة حقيقية بمصر و75 عاما متوسط عمر المواطن

بسبب التدخين..

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن سرطان الرئة مازال مشكلة حقيقية في مصر والسبب الأول هو التدخين.



وأضاف تاج الدين، في حواره على شاشة الأولي، للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن إرادة المواطن في اليابان تجاوزت كافة التحديات في كافة المجالات.

وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن التمويل المادي للبحث العلمي وتطويره ضرورة أولية.



ونوه مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، بأن 75 عاما متوسط عمر المواطن، مشيرا إلى أن مصر حققت طفرة طبية من خلال القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي.



وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، إلى أن مصر تشهد تطورا كبيرا في تاريخ القطاع الصحي بالبلاد، لافتا إلى أن خلال الفترة الأخيرة شهد القطاع هذا التطور الحقيقي.



وتابع تاج الدين، أن الرئيس السيسي تدخل سريعا ووضع خطوطا عريضة في جائحة كورونا، مستدركا أنه منذ بداية أزمة كورونا والرئيس يتابع بنفسه عدد الحالات ووضع الأجهزة والمستلزمات الطبية.



وقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، التحية إلى العاملين في القطاع الصحي لجهودهم الكبيرة و المشكورة خلال جائحة فيروس كورونا.





