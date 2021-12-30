نقيبي حبيبي.. حسن أبو الروس يحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي

احتفل الفنان حسن أبو الروس بعيد ميلاد الفنان أشرف زكي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر حسن أبو الروس صورة مع الفنان أشرف زكي، وعلق عليها كاتبًا: “عيد ميلاد نقيبي حبيبي”.

وكانت قد هنأت الفنانة روجينا، زوجها الفنان أشرف زكي للمرة الثانية بعيد ميلاده، ونشرت فيديو جمع صورهما معا علي أغنية "كل عام وانت حبيبي"، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت روجينا، معلقة من خلال الفيديو: "كل عام وانت حبيبى كل عام وانت بخير".

وهنأت روجينا، في وقت سابق ، زوجها أشرف زكي بمناسبة عيد ميلاده أمس، وقامت بنشر عدة صور لهما، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وكتبت روجينا: "كل سنة وانت عمرى اللى فات، وكل اللى جاي، كل سنة وانت حبيبي، وأحلى وأجمل أيام عمري معك، كل سنة وانت صوتك فى الدنيا بيطمني.

وأكملت: "كل سنة وأنا وبناتك فى حضنك كل سنة وانت اكرم واطيب واحن قلب فى الدنيا عليا وعلى مايا ومريم.. يارب دايما سند فى ظهري ونور فى عينى، ربنا يحفظك ليا وللبنات يا أبو البنات، ياعمررررررررررررررررى، يعسسسسسسسسلية، يحنيييييييييييييييييين".