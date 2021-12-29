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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميل وجدع ربنا يخليك لينا.. محمود حجازي يحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي

صدى البلد

نشر الفنان محمود حجازي عدة صور جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهر حجازي في الصور برفقة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، واحتفل حجازي بميلاد اشرف زكي قائلا:"كل سنه وحضرتك طيب وجميل وجدع ربنا يخليك لينا ويفرح قلبك ديما، #اجمل_عيله_في_الدنيا ".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي "حبيبي ياعالمي "،"إيه الحلاوة دية يانجم "،"كلنا بنحبك"،" كل سنة وأنت طيبة وسنة حلوة عليك".

وفي سياق آخر، كان قد شارك الفنان محمود حجازي،جمهوره، كواليس الجزء الثالث من المسلسل الإجتماعي"أبو العروسة"عبر حسابه الشخصي  إنستجرام.

وكشف  المنتج إبراهيم حمودة، عن التحضير إلى الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”، بعد النجاج الذي حققه الجزأين الأولين من العمل خلال فترة عرضه.

 

وأضاف إبراهيم حمودة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مسلسل أبو العروسة 3 من المقرر أن يقوم بتأليفه هاني كمال، الذى قام بكتابة الأجزاء الأولى من المسلسل ، بالإضافة الى إخراجه للعمل أيضاً.

 

أبطال أبو العروسة :
مسلسل أبو العروسة كان بدأ بث أولى أجزاءه عام 2017، وبلغت عدد حلقات جميع أجزاءه 120 حلقة، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ورانيا فريد شوقى وولاء الشريف وكارولين خليل وصفاء الطوخى وأحمد صيام.

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