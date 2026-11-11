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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني: أزمة المناخ تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لجميع الدول

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني
أ ش أ

 حذر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قادة العالم، اليوم الأربعاء، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ "كوب 31"، من أن أزمة المناخ تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي لجميع دول العالم، وأن أهداف الأمن القومي والدفاع تمثل الجبهة الجديدة في معركة العمل المناخي، حيث يؤدي الاحترار العالمي السريع إلى نقص الغذاء واضطراب الاقتصاد ونشوب النزاعات.

وأشار ميليباند، إلى أن تجاوز حد الاحترار العالمي البالغ 1.5 درجة مئوية، الذي حددته اتفاقية باريس لعام 2015، أصبح أمراً لا مفر منه الآن بعد أن ظلت درجات الحرارة العالمية أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية لمدة عامين متتاليين، محذراً من أن الفشل في خفض الانبعاثات التاريخية سيؤدي إلى معاناة شديدة لمليارات الأشخاص. وفق صحيفة (الإندبندنت) البريطانية.

وسلط وزير الخارجية البريطاني الضوء، على التقلبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الدائرة في إيران واضطرابات الشحن البحري في مضيق هرمز، ورأى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري يخلق نقاط ضعف نظامية يمكن للدول المعادية استغلالها خلال الأزمات الجيوسياسية العالمية.

ولمعالجة هذه التهديدات الأمنية، دعا ميليباند الحكومات إلى مضاعفة جهود خفض الانبعاثات، والاستثمار بكثافة في الطاقة النظيفة لقطاعي النقل والتدفئة، وخفض انبعاثات غاز الميثان بشكل كبير، وتوسيع نطاق حماية الغابات، مشيرًا إلى التعهد الذي قدمته المملكة المتحدة مؤخرًا بمبلغ قدره 331 مليون جنيه إسترليني لمرفق البيئة العالمي لمعالجة حالات عدم الاستقرار الناجمة عن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وأشاد ميليباند بالرئاسة التركية لرؤيتها في وضع التحول من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء والطاقة النظيفة في صميم أعمال مؤتمر “كوب 31”.

وزير الخارجية البريطاني قادة العالم الأمم المتحدة

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