حتوحشينا.. منة فضالى تودع مها أبو عوف

ودعت الفنانة منة فضالى ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

وكتبت منة فضالى عبر حسابة بموقع انستجرام “ لا حول ولا قوه الا بالله رحلت عنا جميله قلب والروح هانم من من هوانم الوسط الفني النجمه مها ابو عوف حتوحشينا ”.

وكان أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».