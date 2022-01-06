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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حتوحشينا.. منة فضالى تودع مها أبو عوف

صدى البلد

ودعت الفنانة منة فضالى ، الفنانة مها ابو عوف التى توفيت اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

 

وكتبت منة فضالى عبر حسابة بموقع انستجرام  “ لا حول ولا قوه الا بالله رحلت عنا جميله قلب والروح هانم من من هوانم الوسط الفني النجمه مها ابو عوف حتوحشينا ”. 

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أخبار الفن| وفاة مها أبو عوف.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

وكان أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف». 

منة فضالي الفنانة منه فضالى مها أبو عوف المخرج عمرو عرفه عمرو عرفة

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