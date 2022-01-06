أخبار الفن| وفاة مها أبو عوف.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها وفاة الفنانة مها أبو عوف، نقل حياة الدرديري للمستشفى ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أخطأ موقع توثيق المعلومات «ويكيبيديا» في تاريخ ميلاد الفنانة نجوى فؤاد، إذ وثق يوم ميلادها بأنه اليوم 6 يناير، بدلًا من توثيقه في 16 يناير الجاري.

وتحتفل الفنانة نجوى فؤاد، يوم السبت 16 يناير، بعيد ميلادها الـ78، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.

أعلن المخرج عمرو عرفة - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر - خبر وفاة الفنانة مها أبو عوف، اليوم الخميس 6 يناير عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونشر عمرو عرفة، صورة للفنانة مها أبو عوف، وكتب في تغريدة له عبر تويتر: «الحنون .. ام شريف في جنة الخلد بإذن الله .. ادعوا لها .. الفاتحه #مها_ابو_عوف».

حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة الفنانة مها أبو عوف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6 يناير، عن عمر يناهز 65 عامًا.

وعانت الفنانة مها أبو عوف من مرض السرطان التي صارعته خلال الفترة الأخيرة من عمرها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة الجديدة.

تعرضت المذيعة حياة الدرديري لوعكة صحية خاطفة خلال الساعات الماضية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي مستلقاه على ظهرها على سرير إحدى المستشفيات.

أعلنت الأكاديمية الوطنية المسئولة عن توزيع جوائز جرامي الموسيقية، تأجيل الحفل الذي كان مقرر له يوم 31 يناير الجاري، بسبب التخوفات من تفشي عدوى فيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها ابو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت علي إثرها المستشفي ".

أضاف أشرف زكي :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم اشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتي فارقت الحياة ".