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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

حياة الدرديري
حياة الدرديري

تعرضت المذيعة حياة الدرديري لوعكة صحية خاطفة خلال الساعات الماضية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي مستلقاه على ظهرها على سرير إحدى المستشفيات. 

حياة الدرديري في المستشفى

زواج حياة الدرديري وتوفيق عكاشة 

في يوليو 2018، شهد مركب نايل ماكسيم الحفل الذي أقامه الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة لأسرته وأسرة الإعلامية حياة الدرديري بمناسبة زفافهما بعد عقد القران منذ يومين فى جزيرة بدر بمحافظة البحيرة .

جدير بالذكر أن حياة الدرديرى صرحت عقب عقد القران بأنها تتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنهاء الخلاف، مؤكدة أن السيدة مفيدة الفقي رئيس مجلس إدارة شركة فيرجينيا للانتاج الاعلامي هي والدتها وأنها تحبها ولن تقبل غير ذلك.

يذكر أن عكاشة عاد بعد فترة غياب ببرنامجه "مصر اليوم " على شاشة قناة العاصمة فى التاسعة مساءً يناقش من خلاله أبرز الملفات المصرية بجرأته المعهودة .

 

اكتشاف حياة الدرديري 

روى الإعلامى توفيق عكاشة، قصة تدريبه لزوجته الإعلامية حياة الدرديرى لتكون مذيعة شعيبة، مضيفًا "إستايل المذيعة الشعبية مش موجود فى مصر والسواد الأعظم من الشعب المصرى مفيش حد بيخاطبه".

وتابع "عكاشة" خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة": "حياة تقدمت لاختبارات مذيعة بقناة الفراعين وسقطت، واكتشفتها بالصدفة أثناء تقليدها لى فى غرفة المذيعين".

وأكمل: "تحدثت معها وقلتلها ممكن تكونى المذيعة الشعبية الوحيدة فى مصر، وسألتها هل أنتِ مستعدة للاختبارات".

وأكمل: "تدريبات حياة كانت مشاهدة أعمال الفنانة ماجدة زكى وعبلة كامل، وملاحظة أدائهما الشعبى فى معظم اعمالهما".

وتساءل عكاشة:" أين الفنانة ماجدة زكى التى كانت مدرسة تعلم كثيرين، لافتا إلى أن أجور الفنانين أثرت بشكل كبير على الإنتاج".

 

الوعكة الصحية لـ توفيق عكاشة

وفي أغسطس الماضي، تعرض الإعلامي توفيق عكاشة، إلى وعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى مستشفى العلمين، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وقال أحمد، نجل شقيقة الإعلامي توفيق عكاشة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : 
أرجو الدعاء من القلب لخالي الدكتور توفيق عكاشة هو الآن فى غرفة العناية بمستشفى العلمين مطلوب عمل جراحة عاجلة ولكن بعد انتهاء الالتهابات الشديدة».

وتابع، «ربنا يعديها على خير إن شاء الله و ألف مليون سلامة عليك يا دكتور شفاك الله وعافاك إن شاء الله شفاءً لا يغادر سقمًا و إن شاء الله هتكون بخير إن شاء الله أرجو من كل الأصدقاء و الأحباب الدعاء لخالي الدكتور  توفيق عكاشة».

وانهالت التعليقات بالدعوات الصادقة بالشفاء العاجل للإعلامي توفيق عكاشة، من محبيه ومؤيديه، بأن يتم الله شفاه على خير، ويعود إلى منزله سالماً غانماً معافًا من كل سوء.

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