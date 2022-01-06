ليس اليوم.. ويكيبيديا يخطئ في عيد ميلاد نجوى فؤاد

أخطأ موقع توثيق المعلومات «ويكيبيديا» في تاريخ ميلاد الفنانة نجوى فؤاد، إذ وثق يوم ميلادها بأنه اليوم 6 يناير، بدلًا من توثيقه في 16 يناير الجاري.

وتحتفل الفنانة نجوى فؤاد، يوم السبت 16 يناير، بعيد ميلادها الـ78، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.

وأخطأ موقع توثيق المعلومات «ويكيبيديا» في عيد ميلاد الفنانة نجوى فؤاد، التي اختصت «صدى البلد» بالرد وتصحيح تاريخ ميلادها.

وقالت نجوى فؤاد فى تسجيل صوتى - تم نشره العام الماضي - بموقع صدى البلد الإخباري: «أنا بخير وبصحة جيدة وسأحتفل بعيد ميلادى يوم 16 يناير الحالى وليس كما نشر أنه يوم 6 يناير».

مسيرة نجوى فؤاد

تصنف نجوى فؤاد، ضمن أهم الراقصات الشرقيات في تاريخ السينما المصرية، فعلى إيقاع أشهر أغانى نجوم الزمن الجميل قدمت النجمة الكبيرة نجوى فؤاد أروع الاستعراضات ونهج جديد من الرقص الشرقي.

نجوى فؤاد، هى إحدى النجمات اللاتي قدمن عديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة السينما المصرية.

أحدث أعمال نجوى فؤاد

كانت أحدث أعمال نجوى فؤاد "مسلسل بدل الحدوتة 3" والتي ظهرت ضمن أحداثه كضيف شرف، وقامت ببطولته دنيا سمير غانم وأحمد رزق ومحمد سلام وهشام ماجد.

واحدث أعمال نجوى فؤاد الفنية في السينما كان من خلال فيلم "قهوة بورصة مصر"، والذى شارك فى بطولته صلاح عبد الله ورانيا محمود ياسين.

شاركت نجوى فؤاد، في بطولة عدد من الأفلام منها توحة والمليونير الفقير وشارع الحب والأزواج والصيف والنصاب والمشاغبون.

مشوارها الفنى

الفنانة القديرة نجوى فؤاد ولدت لأب ‏مصري، وأم فلسطينية في مدينة اﻹسكندرية عام 1939 ، وتوفيت والدتها وهي رضيعة في سن 7 شهور فقامت زوجة أبيها برعايتها وكانت بمثابة أم حقيقية لها .

بدأت حياتها الفنية من خلال مزاولة الرقص، ثم اتجهت إلى السينما وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، منها: (شادية الجبل، المغامرون الثلاثة، غدًا يعود الحب، السكرية، الدكتورة منال ترقص، فرسان آخر الزمن، كشف المستور، هيستريا)، بالإضافة إلى التمثيل، كان لنجوي فؤاد عدة تجارب في اﻹنتاج السينمائي، من أشهرها فيلمي (ألف بوسة وبوسة، حد السيف).

وكان ظهور الفنانة نجوى فؤاد الأول على الشاشة عام 1958 بفيلم (شارع الحب) وهي ترقص أمام عبد الحليم حافظ على أنغام أغنية (قولوا له الحقيقة).

فازت نجوى فؤاد بالجائزة الأولى في التمثيل من المركز الكاثوليكي للسينما في عام 1973 عن دورها في فيلم (السكرية).