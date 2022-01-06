عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم التراجع العالمى..300 جنيه زيادة فى أسعار الأرز الشعير واستقرار الأبيض..تعرف على الأسباب

صدى البلد

تباينت أسعار الأرز لدى التجار ، حيث استقرت أسعار الأرز الأبيض (العريض و الرفيع)، بينما ارتفعت أسعار أرز الشعير وذلك على الرغم من انه على الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية تراجعا

ومن جانبة اكد رجب شحاته رئيس شعبة الارز بغرفة صناعه الحبوب باتحاد الصناعات انه ارتفعت أسعار الأرز الشعير”عريض الحبة” بنحو 300 جنيه ليصل عند 5,600 جنيه للطن.

بإجمالى 30 ألف شهريا .. مضارب الأرز تورد للتموين 240 ألف طن لمدة 8 شهور

وصلت إلى 401 دولار.. تقرير يرصد ارتفاع أسعار الأرز عالميا خلال أكتوبر.. بالأرقام

وأضاف فى تصريحات خاصة ل “ صدى البلد ” انه صعدت أسعار الأرز الشعير “رفيع الحبة” بنحو 300 جنيه ليسجل سعر الطن 5,300 جنيه.

ونوة الى ان الارز الأبيض البلدي “عريض الحبة كسر 3%” شهد استقرارا، بالأسواق المحلية، ليصل سعر الطن إلى 8,600 جنيه.

و استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي “عريض الحبة كسر 5%”، ليبلغ سعر الطن 7,800 جنيه.


ولفت الى ان  سعر كيلو أرز للمستهلك بلغ نحو 13.95 جنيها، كما سجل سعر أرز مصري (الضحي) 14.70 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو أرز شهي 15.45 جنيها.


وكانت تراجعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية الجلسة الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث انخفض عقد يناير ليصل إلى 14.435 دولارًا للقنطار بمقدار انخفاض بلغ 0.195 دولارًا أي بنسبة 1.33%.

كما تراجع عقد مارس، بمقدار 0.035 دولار، ليسجل 14.600 دولار للقنطار بنسبة انخفاض 0.24%.

اتحاد الصناعات غرفة صناعة الحبوب العقود الآجلة شعبة الأرز اسعار الارز بورصة شيكاغو التجارية الأرز الشعير

ترشيحاتنا

صورته سيدة وفضحته على «فيسبوك».. الأمن يضبط متحرش الجيزة

بدون حزام أمان.. لحظات صعود شابين رافعة طولها 558 قدما.. فيديو

السياحة والآثار: السور الخارجي للدير الأبيض لم يسقط

حكم استخدام تقنية التزييف العميق لتلفيق مقاطع مرئية أو مسموعة للأشخاص..الإفتاء توضح

7 طعنات.. دفن جثة الدنماركية قتيلة الجيزة بمقابر الأقباط في الجبل الأحمر

السكة الحديد تحذر من التطبيقات المزيفة لحجز الرحلات.. وتناشد المواطنين بالإبلاغ عنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

ارتفاع أسعار الأسماك 10%.. والشعبة تحدد موعد الانخفاض |تفاصيل

وفاة مها أبو عوف| تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها وآخر كلماتها وموعد الجنازة

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

الصحة تدفع بـ22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادثين منفصلين في السويس

في واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة.. النيابة العامة تقرر حبس المتهمين 4 أيام

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

فيديو

جوزي بيهزر مع أمي بألفاظ بذيئة.. رد قوي من مبروك عطية

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ