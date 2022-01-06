رغم التراجع العالمى..300 جنيه زيادة فى أسعار الأرز الشعير واستقرار الأبيض..تعرف على الأسباب

تباينت أسعار الأرز لدى التجار ، حيث استقرت أسعار الأرز الأبيض (العريض و الرفيع)، بينما ارتفعت أسعار أرز الشعير وذلك على الرغم من انه على الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية تراجعا

ومن جانبة اكد رجب شحاته رئيس شعبة الارز بغرفة صناعه الحبوب باتحاد الصناعات انه ارتفعت أسعار الأرز الشعير”عريض الحبة” بنحو 300 جنيه ليصل عند 5,600 جنيه للطن.

وأضاف فى تصريحات خاصة ل “ صدى البلد ” انه صعدت أسعار الأرز الشعير “رفيع الحبة” بنحو 300 جنيه ليسجل سعر الطن 5,300 جنيه.

ونوة الى ان الارز الأبيض البلدي “عريض الحبة كسر 3%” شهد استقرارا، بالأسواق المحلية، ليصل سعر الطن إلى 8,600 جنيه.

و استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي “عريض الحبة كسر 5%”، ليبلغ سعر الطن 7,800 جنيه.



ولفت الى ان سعر كيلو أرز للمستهلك بلغ نحو 13.95 جنيها، كما سجل سعر أرز مصري (الضحي) 14.70 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو أرز شهي 15.45 جنيها.



وكانت تراجعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية الجلسة الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث انخفض عقد يناير ليصل إلى 14.435 دولارًا للقنطار بمقدار انخفاض بلغ 0.195 دولارًا أي بنسبة 1.33%.

كما تراجع عقد مارس، بمقدار 0.035 دولار، ليسجل 14.600 دولار للقنطار بنسبة انخفاض 0.24%.