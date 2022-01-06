بقيمة مليار دولار .. تركيا أكبر مستورد للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن تركيا تتصدر قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع عام 2021 بنحو مليار دولار، تليها ايطاليا بنحو 450 مليون دولار، ثم الارجنتين بنحو 380 مليون دولار ، مشيرا إلى دخول صادرات الصناعات الكيماوية أسواق جديدة أهمها رومانيا بنحو 130 مليون دولار، والجزائر بنحو 100 مليون دولار .

وأرجع نمو صادرات القطاع خلال 2021،إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا مما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، وهو ماترتب عليه اعتماد عدد من الأسواق خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلا لإنتاج المصانع التي توقفت في بعض الدول وأهمها الصين.

وتابع أبو المكارم أن ذلك بالإضافة إلى مبادرة السداد الفوري التى أطلقتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالتنسيق مع البنوك والتي اتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، واتجاه وزارة التجارة والصناعة، لإقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين لاستهداف زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية، وهي فى تزايد مستمر مما أدي لارتفاعها فى المنتجات الكيماوية من 30%إلى 40%حاليًا مما وفر قدرة تنافسية وسعرية للمنتج المصري.

وذكر أنه تم أيضا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الأفريقية، والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية، أو دول اتفاقية الميركسور مع (البرازيل، أوروجواي، بارجواي، الارجنتين، حيث تركزت أغلب الصادرات المصرية في المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل، ودخول العديد من منتجات قطاعات الصناعات الكيماوية في تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار لدول الجوار مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا.