عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة مليار دولار .. تركيا أكبر مستورد للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية

صدى البلد

قال خالد  أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن  تركيا تتصدر قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع عام 2021 بنحو مليار دولار، تليها ايطاليا بنحو 450 مليون دولار، ثم الارجنتين بنحو 380 مليون دولار ، مشيرا إلى دخول صادرات الصناعات الكيماوية أسواق جديدة أهمها رومانيا بنحو  130 مليون دولار، والجزائر بنحو 100 مليون دولار .

وأرجع نمو صادرات القطاع خلال 2021،إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا مما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، وهو ماترتب عليه اعتماد عدد من الأسواق خاصة دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات المصرية بديلا لإنتاج  المصانع التي توقفت في بعض الدول وأهمها الصين.

التصديري لمواد البناء: 149.5 مليون دولار صادرات السيراميك في 10 شهور

في 11 شهرا.. صادرات مصر الغذائية تسجل 3.8 مليار دولار

وتابع أبو المكارم  أن ذلك بالإضافة  إلى مبادرة السداد الفوري التى أطلقتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية بالتنسيق مع البنوك والتي اتاحت سداد المتأخرات للمصدرين للوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، واتجاه وزارة التجارة والصناعة، لإقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين لاستهداف زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية، وهي فى تزايد مستمر مما أدي لارتفاعها فى المنتجات الكيماوية من 30%إلى 40%حاليًا مما وفر قدرة تنافسية وسعرية للمنتج المصري.

وذكر أنه تم أيضا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر سواء مع الدول الأفريقية، والتي حققت نسب نمو مرتفعة في استيراد المنتجات المصرية، أو دول اتفاقية الميركسور مع (البرازيل، أوروجواي، بارجواي، الارجنتين، حيث تركزت أغلب الصادرات المصرية في المواد الكيماوية مثل الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، بوليمرات كلوريد الفينيل، ودخول العديد من منتجات قطاعات الصناعات الكيماوية في تنفيذ مشاريع اعادة الاعمار لدول الجوار مثل أسواق العراق وسوريا وليبيا.

ترشيحاتنا

كيروش يشترط تعافي السولية التام للدفع به أمام نيجيريا

فرمان كارتيرون .. تصعيد الناشئ محمد طارق للتدريب مع الفريق الأول

الصحفيين: فتح باب الحجز لـ دورة "أساليب التفكير" بـ أكاديمية ناصر العسكرية

السعودية.. الداخلية تعلن عقوبات قاسية لمخالفي أنظمة الحج

نشرة المرأة.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية.. طريقة تنظيف الكوارع.. وأغذية تمنحك الطاقة ولا ترفع السكر فى الدم

أخبار البرلمان | 5 امتيازات لأساتذة الجامعات بالقانون الجديد ..3 حالات للتسجيل بالشهر العقاري بدون تسلسل للملكية المسجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

ارتفاع أسعار الأسماك 10%.. والشعبة تحدد موعد الانخفاض |تفاصيل

وفاة مها أبو عوف| تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها وآخر كلماتها وموعد الجنازة

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

فرمان جديد.. الزمالك يزيل لافتة محمد صلاح لاستبدالها باسم نجم سابق| شاهد

مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال مروره بجوار عمود إنارة بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من جنازة الراحلة مها أبو عوف

قصة فيلا مها أبو عوف المسكونة.. عاشت 45 سنة مع عفريت يهودي|صور

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مها أبو عوف

جوزي بيهزر مع أمي بألفاظ بذيئة.. رد قوي من مبروك عطية

بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني.. ضبط المتهمين ومواجهتهم

سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ