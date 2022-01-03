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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لـ5 دول

التصديري لمواد البناء: 149.5 مليون دولار صادرات السيراميك في 10 شهور

صادرات السيراميك
صادرات السيراميك

قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن صادرات قطاع السيراميك سجلت 149.5 مليون دولار لـ 5 دول خلال الفترة من يناير حتي أكتوبر من العام الماضي بمعدل نمو بلغ 61.8% عن نفس الفترة المناظرة من العام السابق له إذ وصل 92.4 مليون دولار.


وأضاف جمال الدين، في تصريحات، اليوم، أن ليبيا تصدرت المرتبة الأولي بالنسبة لصادرات السيراميك في الـ10 أشهر الأخيرة مسجلة 62.92 مليون دولار بزيادة بلغت 98% عن الفترة السابقة من العام قبل السابق مستحوذا علي 33.8% من حجم هذه الصادرات.

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وذكر أن السودان استوردت السيراميك المصري بـ 16.6 مليون دولار بزيادة بلغت 110% عن الفترة المناظرة من العام قبل الماضي، يليها اليمن بقيمة 14.813 مليون دولار بمعدل 14% عن العام السابق.


واحتلت الأردن المركز الرابع في حجم صادرات السيراميك ليستحوذ علي 39.713 مليون دولار بنمو قدره 54%، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 15.432 مليون دولار في مقابل 13.043 مليون دولار.


وعلي سياق متصل قال جمال الدين، إن حجم صادرات مصر من الأدوات الصحية ارتفعت إلي 134 مليون دولار بزيادة بلغت 31 مليون دولار عن العام السابق بزيادة 31%.


وارتفعت صادرات مصر، وفقا لـ جمال الدين، إلي 95 دولة منهم 16 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020، ” سنغافورة، جزر القمر الإسلامية، أثيوبيا، الكونغو زائير، بنين، كامبوديا، المكسيك،مارتينيك، مالاوي، مالي، شيلي، هنج كنج، كوسوفو، الصومال، كازاخستان، اتحاد نيجيريا”.

 

واستحوذت 5 دول على 62% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 83 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري في مقابل 63.068 مليون دولار بنمو 31.6%، يأتي على مقدمتها ألمانيا الاتحادية بقيمة 39.616 مليون دولار مقابل 35.316 مليون دولار بنمو 12%، لتسيطر على 29.6% من إجمالي القيمة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١ وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين".

 

وتم في هذا الإطار، عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، وسجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.

 

كما تم استعراض أبرز القطاعات التي عززت التصدير للخارج، والتي تمثلت في المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإليكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلاً عن عرض التوزيع النوعي لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية، والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها.

 

ووجه الرئيس، بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.


وفي ذات السياق؛ اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمبادرة "الرواد الوطنيين"، والتي تهدف إلى المساهمة في إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المبادرة التى يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزي ومن خلال بنك مصر والبنك الأهلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية مال واعمال صادرات السيراميك اخبار مصر الصادرات المصرية

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