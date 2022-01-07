معهد إعداد القادة: التوعية وأسس الأمن القومي ضمن أهم برامج محاضرة التعامل الإعلامي

انطلاق محاضرة التعامل الإعلامي بـمعهد إعداد القادة

التوعية وأسس الأمن القومي ضمن فعاليات اليوم الثانى من البرنامج التدريبى لمرشحين منصب رئيس جامعة حلوان

إعداد القادة بحلوان: هدفنا تحقيق رؤية مصر 2030



انطلقت فعاليات البرنامج التدريبى للسادة المرشحين لشغل منصب رئيس جامعة، والذي عُقد بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب التقدم للترشح لشغل منصب رئيس جامعة حلوان، وبناءا على القرار الوزاري رقم (7029)، وذلك بمقر معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.

وذلك بحضور الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن الدولي ، زميل كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية.



ومن جانبه أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرا إلي أن البرنامج التدريبي يشمل العديد من المحاضرات التى تساهم فى تطوير عملية التعليم ومواكبة العصر التكنولوجي وفقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي، موضحا سيادته أنه يتم منح شهادة اجتياز البرنامج التدريبي بعد إتمام البرنامج .



هذا وقد انطلقت فعاليات هذا اليوم بمحاضرة بعنوان التعامل الإعلامي وحاضر بها الدكتور عادل عبد الغفار، وتناولت مهام المركز الإعلامي بالجامعات وتتمثل فى إبراز الأنشطة والفعاليات التي تنطلق بالمؤسسة فى وسائل الإعلام المختلفة، التفاعل اليومي مع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأيضا إمداد وسائل الإعلام بالبيانات الإعلامية حول كل ما يجري بالمؤسسة، بالإضافة الى رصد ما ينشر او يذاع فى أجهزة الإعلام المختلفة والمواقع الالكترونية بشأن المؤسسة، إعداد المقابلات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية لمسئولي المؤسسة، إلى جانب متابعة الشكاوى التي تنشر فى الصحف أو المجلات والمواقع الالكترونية.

كما أوضح أشكال إدارة العلاقة بالإعلاميين، وكذلك المقصود بمهارات الإتصال الفعال وتتمثل فى الحديث الجيد، والاتصال الجيد، الإنصات الجيد، الأقناع، ورصد ردود الفعل، إلي جانب توضيح ضرورة الاستعداد المسبق للنقاش، والتعريف بالتوقيت المناسب لعقد مؤتمر صحفى داخل الجامعة، وتطرق سيادته إلي توضيح الشائعات ومتى يتم الرد عليها.

وفى ذات السياق تضمنت المحاضرة المهام والمؤهلات للمستشار الإعلامي فهو الشخص المعني بوضع السياسة الإعلامية لمؤسسة ما، ووضع الخطط والبرامج الإعلامية، تحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ السياسة الإعلامية وتقديم الرأي والمشورة لرئيس المؤسسة، موضحا سيادته الشروط المطلوب توافرها فى المستشار الإعلامي .



وخلال محاضرة التوعية وأسس الأمن القومي التى حاضر بها الدكتور رامي عاشور، تناولت الحديث عن التنمية والأمن وجهان لاستقرار الدولة، موضحا سيادته أن أي انتقاص فى التنمية يؤثر على الدولة وانتقاص التنمية يأتي من الفساد، مشيرًا إلي أن أساليب تقييد التنمية فى المجتمع يأتى من خلال الفقر حيث يُعد العامل الداعم لانتشار الجهل و الجريمة بما يؤدى إلى انتشار التطرف والبطالة، مؤكدا أن الفساد يشكل تهديدا للأمن القومى، كعامل مساعد للجريمة والإرهاب، حيث إن الفساد بمثابة عائق للتنمية، لذا أوضح سيادته على ضرورة النزاهة والشفافية للتغلب على الفساد.

وقد ناقش سياسات القوى الكبرى والإقليمية فى العالم العربي وأفريقيا، كذلك الحروب والصراعات فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوضيح قضايا الأمن القومي المصري، وكذلك مجلس الأمن حيث يتألف المجلس من 15 عضو، مشيرا إلي القضايا الأفريقية التى تدخل فيها مجلس الأمن، وتطرق سيادته لتمويل عمليات حفظ السلام، وايضا سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وعرض عدد التجارب النووية منذ عام 1945، وكذلك تناول سيادته الحروب الدولية التي خاضتها أمريكا حيث تتمثل مجموع السنوات للحروب الأمريكية 223 سنة، حيث أن 93% من تاريخها حروب، وتوضيح النفوذ الأمريكى فى أوربا، وسيطرة الولايات الامريكية على الممرات المائية الاستراتيجية، وأوضح دور الصين تجاه التدخلات الامريكية وشرح سياسة جمهورية الصين الشعبية، واختتم سيادته المحاضرة بتوضيح تحديات الأمن القومي المصري من الخارج.