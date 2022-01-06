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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفرولية إكوينوكس EV موديل 2024  كهربائية بالكامل | صور

شيفرولية إكوينوكس EV
شيفرولية إكوينوكس EV موديل 2024

كشفت شركة جنرال موتورز الأمريكية المالكة لعلامة صناعة السيارات الأمريكية الشهيرة شيفرولية عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية إكوينوكس EV موديل 2024، وتنتمي السيارة الجديدة الى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الحجم الكبير SUV.

تم إزالة الستار عن سيارة شيفرولية إكوينوكس EV موديل 2024 خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2022، وذلك في إطار التغييرات العالمية الجديدة التي يشهدها قطاع صناعة السيارات والانتقال لصناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة كبديل لمحركات الاحتراق الداخلي التي تنتج غازات دفيئة ضارة تتسبب في العديد من الكوارث البيئية والتلوث.

اتخذت جنرال موتورز خطوات كبيرة وهامة في هذا السياق من خلال تبنيها للسياسة العالمية الجديدة وكشفت عن العديد من المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة التي تم إنتاجها من خلال العلامات التجارية المملوكة لها مثل سيارة شيفرولية إكوينوكس EV موديل 2024، وشيفرولية سيلفرادو EV، وشيفرولية بليزر EV كما كشفت الشركة الأمريكية أيضاً عن سيارات مستقبلية جديدة مثل كاديلاك ذاتية القيادة من نوع InnerSpac والتي تعزز مجموعة سيارات كاديلاك هالو النموذجية.

عبرت ديبورا واهل الرئيسة التنفيذية للتسويق الدولي لشركة جنرال موتورز على هامش مؤتمر الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2022 ان التقنيات الجديدة التي تبنتها جنرال موتورز سوف تغير العالم من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المركبات الجديدة ومن بينها مركبات البيك اب التي تنتشر بكثافة في السوق الأمريكية لنقل البضائع، كما ان التزام جنرال موتورز بالرؤيا المستقبلية حيث تم تخصيص 35 مليار دولار للاستثمار في مجال السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

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