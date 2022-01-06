أصغر كواكب المجموعة الشمسية يظهر فى السماء ... اليوم

تشهد سماء مصر اليوم ظاهرة فلكية جديدة، حين يصل كوكب عطارد اليوم أصغر كواكب المجموعة الشمسية اليوم الى أقصى استطالة له من الشمس، فى ظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أنه قد لوحظ أن كوكب عطارد كان بمحاذاة الزهرة فى يوم 30 ديسمبر ، ثم بدأ في الارتفاع التدريجي فأصبح أعلى من كوكب الزهرة في السماء الغربية.

وأضاف الدكتور تادرس أن كوكب عطارد يبلغ يوم الجمعة الموافق 7 يناير أقصى استطالة له من الشمس بنحو 19.2 درجة ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد، وأضاف إن هذا هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره .

واشار أستاذ الفلك وانه يمكن مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية التي يترقبها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال ، ولكن يشترط صفاء السماء وخلوها من الغيوم والسحب وبخار الماء .