البحوث الفلكية: كويكب صخري يقترب من الأرض

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أننا نشهد الأسبوع المقبل اقتراب كويكب صخري أكبر من مبنى امباير ستيت بنيويورك .

مبنى امباير ستيت بنيويورك

وأوضح المعهد أنه تم اكتشاف الصخور الفضائية المعروفة باسم الكويكب (7482) 1994 PC1 لأول مرة في عام 1994 من قبل عالم الفلك روبرت ماكنوت في مرصد سايدنج سبرينج في أستراليا.

وأشار المعهد إلى أن آخر اقتراب للكويكب كان منذ 89 عامًا في 17 يناير 1933 على مسافة أقرب قليلاً لكنها ما زالت آمنة جدًا تبلغ 1.1 مليون كيلومتر .

ستسمح هذه الزيارة القريبة لعلماء الفلك بدراسة المزيد عن الكويكب الصخري من النوع S والذي ينتمي إلى مجموعة كويكبات أبولو الأكثر شيوعاً.