تحرك تشريعي لإنشاء مدرسة "الصناع المصريين للتعليم والتدريب الفني " بـ تنزانيا

لتعظيم دور مصر الريادي فى التعليم الفني..

تقدمت النائبة، رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، نائب رئيس لجنة المرأه بالإتحاد البرلمانى الأفريقى، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن تشكيل لجنة فنية لإنشاء مدرسة الصناع المصريين للتعليم الفني بتنزانيا .

و أوضحت “ ابو شقرة ” فى مقترحها بأنه نظراً للأهمية الكبري للتعليم الفني في أفريقيا بوجه عام وفي تنزانيا بوجه خاص وذلك لإحتياجها للأيدي العامله المدربة ، وجدنا الحاجة الضرورية لـ تشكيل لجنة فنية لإنشاء مدرسة تحمل اسم " الصناع المصريين للتعليم والتدريب الفني " بجمهورية تنزانيا ، لتعظيم دور مصر الريادي فى التعليم الفني .