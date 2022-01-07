عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سينوفاك : توطين صناعة اللقاحات بمصر بتوجيهات السيسي والتوريد لأفريقيا يستحق الإشادة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب المدير التنفيذي ومؤسس شركة سينوفاك "وايدونج ين" عن تقديره الشديد لرؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاء توطين صناعة اللقاحات في مصر، وتحويلها لمركز لصناعة وتوريد اللقاحات لأفريقيا.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين وأعضاء السفارة، مع المدير التنفيذي ومؤسس سينوفاك "وايدونج ين" وعدد من مسئولي الشركة، لدفع الأطر المختلفة للتعاون التي تم الاتفاق عليها في المباحثات التي أجراها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مع مدير عام سينوفاك خلال زيارة الأخير للقاهرة يوم 28 ديسمبر الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم /الجمعة/ أنه جرى خلال مباحثات السفير البدري مع مؤسس سينوفاك، الاتفاق على تعجيل إتمام مشروع بناء مستودع التبريد اللوجستي المركزي بسعة 150 مليون جرعة لقاح، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وهو المشروع الذي سيساهم في تعزيز قدرات الدولة المصرية كمركز لإنتاج وتصدير اللقاحات في أفريقيا.

كما أكد المدير التنفيذي لسينوفاك على استعداد الشركة لتسريع الجدول الزمني لعملية نقل التكنولوجيا، وصولاً إلى إنتاج اللقاح محلياً في مصر بشكل كامل، كما تمت مناقشة عدد من التفاصيل ذات الصلة بخطط التعاون المستقبلي.

فيما أكد السفير البدري ،خلال اللقاء، أن هذا التواصل المكثف مع الجانب الصيني بشأن توطين صناعة اللقاحات، إنما يأتي في إطار السعي لتجسيد هذه الرؤية، والتي تقوم على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، كما أنها تعكس التزام مصر إزاء أشقائها الأفارقة واهتمامها بالبعد الأفريقي.

ترشيحاتنا

بسبب ارتفاع حالات الإصابات.. تسارع وتيرة إنتاج اختبارات كورونا في فرنسا.. فيديو

إثيوبيا تعلن عن تطور جديد بشأن سد النهضة

علماء يحاولون حل لغز تحنيط عشرات الأطفال في سراديب الموتى في إيطاليا

إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح بوجوده في قائمة أفضل لاعب في العالم

شكري يتلقى اتصالا من نظيره الهندي للتهنئة بالعام الجديد وبحث مواصلة دعم العلاقات الثنائية

أخبار السيارات|مقارنة بين تويوتا بيلتا و إم جي 5 موديل 2022.. سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج موديل 2012

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكثر من 6 إصابات كورونا في صفوف المنتخب .. واستدعاء 3 لاعبين احتياطي

الكاف : استخدام تقنية "الفار" في جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية

ليس الحضري وأبوجبل فقط .. 4 حالات كورونا جديدة فى منتخب مصر

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

بيان عاجل من الداخلية السعودية بعقوبات مشددة بعد تزايد إصابات كورونا

كورونا واستقالة.. ارتباك في معسكر منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

دقيقة و25 ثانية خربت بيتي.. كيف دمر فيديو الرقص حياة مُعلمة الدقهلية؟

أبو جبل بعد إصابته بفيروس كورونا: المصائب لا تأتي فرادى.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يتمالك أعصابه.. هشام عباس ينهار في جنازة والده

دموع وأحزان في عزاء الفنان الراحل أحمد الحجار

دقيقة و25 ثانية خربت بيتي.. كيف دمر فيديو الرقص حياة مُعلمة الدقهلية؟

20 صورة من حفل هيثم شاكر في شرم الشيخ

فيديو

حاول القفز فوق حاجز التذاكر هربا.. قصة وفاة شاب في مترو نيويورك

فيديو جراف..هل اعتزلت آثار الحكيم الفن وتفرغت للعبادة

إلهام شاهين تثير الجدل في صلاة جنازة مها أبو عوف.. فيديوجراف

فيديو جراف| لطيفة تتعرض لموقف صعب في الإمارات.. تعرف عليه

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ