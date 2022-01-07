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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العلاقات الدولية بحلوان: نعمل على رفع تصنيف الجامعة ودعم البحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول وكيفية الاشتراك بها.


وصرحت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، بأن المنح الدولية تدعم التصنيف الدولى للجامعات، وقد شجعت الدكتورة ميادة بلال الباحثين للاشتراك بالدورات التدريبية والتقدم للمنح التدريبية لضرورة الاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة وتخطى رهبة التقدم لهذه المنح.

ونوهت بأن ذالك يعمل على رفع التصنيف الدولى للجامعة والتقدم فى مجال البحث العلمي. 


ويتم التسجيل بهذه الدورات، بنظام الأون لاين عن طريق التواصل مع المركز عبر صفحته الرسمية.

وتقام هذه الدورات والبرامج، تحت رعاية كل من تحت الدكتور ممدوح مهدى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة، مدير المركز. 

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كما أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر يناير ٢٠٢٢، انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وتشمل هذه البرامج:

  • دورة تدريبية عن نظم الامتحانات وتقويم الطلاب يومى الأحد والإثنين 9, 10 يناير ٢٠٢٢
  • التقويم الذاتى والتقرير السنوى يومى الثلاثاء والأربعاء 12 , 13 يناير ٢٠٢٢ .

  • العمل تحت الضغوط النفسية يومى الأحد والإثنين 16,17 يناير ٢٠٢٢ .
  • مهارات العرض الفعال يومى الثلاثاء والأربعاء 18,19 يناير ٢٠٢٢ .
  • ريادة الأعمال فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ يومى الأحد والإثنين ٢٣،٢٤ يناير ٢٠٢٢
  • الإرشاد الأكاديمى يومى الثلاثاء والأربعاء  ٢٤، ٢٥ يناير ٢٠٢٢
الدورات التدريبية جامعة حلوان البحث العلمي أعضاء هيئة التدريس تصنيف الدول المنح الدولية العلاقات الدولية

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