عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطول 225 كم.. إعادة إحياء مشروع السكة الحديد يعيد الأمل لأهالي سيناء

أعمال التطوير في
أعمال التطوير في خط السكة الحديد شرق القناة

يحلم أبناء محافظة شمال سيناء، في استكمال تنفيذ مشروع خط السكة الحديد ليصل الي منطقة بئر العبد  ومنها الي العريش، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لمنطقة سيناء من أجل تحقيق التنمية المتكاملة علي أرضها.

وتم افتتاح المرحلة الأولي من خط السكة الحديد المتجة من الإسماعيلية حتي بئر العبد، شمال سيناء  ،  عام 1997 م، متضمنة كوبري الفردان  حيث تم إنشاء الجزء الأكبر من القنطرة شرق وحتي بئر العبد كما تم بناء معظم محطات هذا الخط علي أحدث طراز، ويجري العمل حاليا في إعادة إحياء مشروع السكة الحديد  من جديد بمنطقة شرق القناة.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، ان المرحلة الأولى من المشروع، من الإسماعيلية  حتى العريش، بينما المرحلة الثانية تمتد من مدينة بئر العبد  حتى  العريش بطول 77 كم، وأما المرحلة الثالثة تمتد من العريش حتى رفح بطول 59 كم بالإضافة إلى وصلة للقطار من العريش وحتى المنطقة الصناعية بوسط سيناء بطول 60 كم لنقل المنتجات الصناعية من وسط سيناء وحتى ميناء العريش.


وأصاف ان إجمالي طول خط السكة الحديد  يبلغ 225 كم من الإسماعيلية-العريش-رفح، ويتضمن الخط 13 محطة تم الانتهاء من 6 محطات هي:

 القنطرة شرق-جلبانة-بالوظة-رمان-نجيلة-بئر العبد .وذلك من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم كمرحلة أولى وتضم المرحلة الثانية بطول 125 كم 7 محطات (التلول-الروضة-الميدان-العريش -الريسة-الشيخ زويد-رفح) بالإضافة إلى وصلة شرق بورسعيد.

 كوبري الفردان

و أقام الإنجليز كوبري الفردان الأول ،  في بداية الحرب العالمية الأولى،  وبعد أن استقرت بهم الأوضاع في فلسطين ، تم  بمد خط سكك حديدية داخل مدن فلسطين مثل:  القدس ثم إلى بيروت، لينطلق بعد ذلك ويتصل هذا الخط بقطار الشرق السريع الذي كان ينطلق من دمشق ثم إلي إسطنبول ويتجه غرباً إلي شرق أوروبا ثم إلي شمالها.

وتعرض هذا الخط – في الجانب المصري – إلي مشاكل عديدة خلال الحرب العالمية الثانية، وخلال العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956    ثم نسف كوبري الفردان لتعيد مصر إقامته بعد الانسحاب البريطاني – الفرنسي – الإسرائيلي.

وأصبح هذا الخط هو وسيلة مصر مع فلسطين، وبالذات مع قطاع غزة إلي أن جاء عدوان 1967 وتم نسف الكوبري مرة أخري، واستخدمت إسرائيل فلنكات الخط وقطبانه في انشاء خط بارليف الدفاعي بالنسبة لهم.

إعادة انشاء

وبعد تحرير سيناء قررت مصر إعادة انشاء هذا الخط الحديدي مما استلزم إعادة بناء كوبري الفردان من جديد ليمر فوقه قطارات هذا الخط، بجانب كوبري السلام الذي خصص للسيارات.

أما عن قصة إنشاء أول محطة سكة حديد في مدن القنال وبالأخص الإسماعلية، قال الدكتور  سامي عبد الملك خبير أثار،  ان القصة تبدأ في عهد الخديوي إسماعيل عندما بدأت مصر دخول عصر قطارات المدن.

وتُعد محطة سكة حديد الإسماعيلية والموجودة حاليًا بميدان عرابي ، هي المحطة الرئيسية للمحافظة ولمدن القناة وسيناء ، أنشئت مع بداية إنشاء مدينة الإسماعيلية عام 1868، وافتتحت عام 1869 أي بعد عام واحد، وتغيرت معالمها مرتين وعمرها الآن 151 عاما.


كانت أول مناسبة لافتتاح خط قطار الإسماعيلية- القاهرة، عندما استقل الخديوي إسماعيل قطار الإسماعيلية  المتجه  للقاهرة ومعه الإمبراطورة الفرنسية أوجيني، وهي زوجة امبراطور فرنسا، وفرنسيس جوزيف إمبراطور النمسا، والأمير فردريك فيلهلم ولي عهد بروسيا، وباقي الملوك والأمراء والضيوف أثناء الحفل الذي أقامه الخديوي اسماعيل لافتتاح قناة السويس.
 

ولضرورة تطوير الاتصال بين مدن القناة  وسيناء للربط بين الإسماعيلية والقاهرة والسويس، تم مد خطوط السكك الحديدية سريعًا، وأنشئت محطة الإسماعيلية في عام 1869، وأصبحت أول محطة سكة حديد، ويرجع لهذه المحطة السبب في بناء محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع بناء وتشييد المحطة، وتم اختيار  ميدان “الملكة نازلي” أو ميدان عرابي حاليًا ليكون بوابة العبور إلى هذه المدينة الساحرة أو كما يسميها البعض “باريس الشرق” .

 

txt

محافظ شمال سيناء: توفير 5000 كارت خدمات لتوزيعها على أسر الشهداء والمصابين

إعادة إحياء مشروع السكة الحديد شرق القناة

ترشيحاتنا

سفير مصر بـ الكاميرون يكشف تفاصيل جديدة حول مباراة المنتخب ونيجيريا

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

اتحاد الكرة: لقب أمم إفريقيا هدف منتخب مصر وقرارات صارمة بعد البطولة

القصة الكاملة.. حقيقة خلاف أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الورث .. وحكاية مزار المعجبين

فيسبوك تحذر مستخدميها بشأن كلمات المرور المسروقة.. تحقق من حسابك الآن

تحديثات جديدة لـ مازدا CX-30 .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

النيابة تصدر 4 قرارات عاجلة بشأن اتهام محمد الأمين بالاتجار فى البشر

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

وفاة شقيق الحاج محمود العربي

مُعلمة فيديو الرقص بعد طلاقها: بفكر أموّت نفسي من كتر الضغط |شاهد

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى ضخم فوق رؤوس الموظفين بالصين|شاهد

البلاص.. قطعة أساسية لحفظ الطعام لا يخلو منها مطبخ زمان| نوستالجيا

مالك الحزين تدفعه للمقدمة.. كيف حجز إبراهيم أصلان مقعدا وسط الكبار بالكيت كات؟

طلبا له النجدة فمات قهرًا.. لماذا اتهمت طبيبة وشقيقتها والدهما بالزنا بعد زواجه؟

فيديو

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

بسبب الطقس.. تفاصيل إتلاف 6 سيارات في حادث طريق بورسعيد دمياط

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ