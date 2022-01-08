تضم السعودية والإمارات.. قطر تحدث قائمة الدول الحمراء

يدخل قرار وزارة الصحة العامة القطرية عن تحديث القوائم الخضراء والحمراء للدول حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19 ضمن سياسة السفر والعودة لدولة قطر، على أن تدخل التغييرات الجديدة حيز النفاذ اعتبارا من الساعه 7 مساءً يوم السبت الموافق 8 يناير 2022.

وضمت القائمة الحمراء الجديدة 57 دولة بإضافة 10 دول جديدة عن القائمة الحمراء السابقة .

وبقيت 6 دول عربية ضمن القائمة الحمراء كما هي وهذه الدول:

السعودية - الإمارات - السودان - الجزائر - الأردن – لبنان

ودخلت عدد من الدول الأوروبية ضمن القائمة الحمراء الجديدة بينها فرنسا وتركيا

وتضم القائمة الحمراء عدداً من الدول الأوروبية والغربية وهي :

أمريكا - بريطانيا - ألمانيا - اليونان - إيطاليا - جزر المالديف - هولندا - الفلبين - بولندا – سويسرا