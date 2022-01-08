قنبلة جديدة.. فيراري لافراري الاستثنائية تدخل مرحلة الاختبارات |فيديو

تستعد شركة فيراري الإيطالية للكشف عن خليفة سيارة لافراري والتي تعتبر إحدى جواهرها الأيقونية النادرة والتي من المؤكد أن تكون قنبلة العام الجديدة من قسم السيارات الخاصة لدى فيراري، وكانت عدسات التجسس قد رصدت السيارة الجديدة أثناء اختبارها من جانب الشركة تمهيداً لدخولها مرحلة الإنتاج النهائي.

نشرت قناة Varryx المتخصصة في مراقبة السيارات الخارقة على موقع YouTube مقطع فيديو للسيارة الجديدة فيراري لافراري أثناء قيامها بجولة اختبارية وسط عدد هائل من التمويهات تغطي جسدها بالكامل للحفاظ على سرية تفاصيلها الأنيقة.

كانت عدسات التجسس قد التقطت مؤخراً عده سيارات من فيراري أثناء اختبارها بسرية كانت آخرها سيارة اختبار من طراز لافراري أيضاً في أكتوبر عام 2021، أي قبل شهر تقريباً من الظهور الأول لـ Daytona SP3.

كانت مختلفة قليلاً عن السيارة الاختبارية التي شوهدت في هذا الفيديو الجديد، ولكن بإلقاء نظرة فاحصة على لوحة الأرقام الموجودة في الخلف، يمكننا أن نؤكد أن هذه هي السيارة بالضبط التي تم التقاطها بالكاميرا في يوليو الماضي، حيث أشارت الشائعات إلى أن هذه السيارات كانت عبارة عن نموذج اختبار للجيل القادم من سيارات فيراري الخارقة، أو ربما الطراز التالي في سلسلة Icona الخاصة.

ظهرت السيارة الجديدة بعده لمحات مميزة حيث تعد سيارة الاختبار هذه في الخدمة الفعلية وتظهر بتصميمات جديدة أكثر من أي وقتاً مضى من خلال غطاء المحرك المتموج ومنحرف، والشريط على جانب الراكب، والجزء العلوي من الواجهة الخلفية، وأسطوانات عادم رباعية تشير إلى أعلى.

تدور عده تساؤلات عن القصد الحقيقي لهذه السيارة التجريبية مع الكشف عن SP3، حيث لا يوجد سبب لإخفاء الاختبار باستخدام تمويهات مبالغ فيها كهذه ولكنها تشير بالتأكيد إلى أن هذه السيارة تخفي تصميمها الخارجي، لأنها من الممكن أن تظل تظل في الخدمة كأداة تقييم لدايتونا SP3.