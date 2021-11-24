فيراري دايتونا تتألق بأقوى محرك V12 في تاريخ الشركة | صور

استمراراً لنجاح سلسلة الإصدارات المحدودة و الخاصة التي تقوم فيراري بإنتاجها سنوياً احتفالاً بذكريات مجيدة في تاريخ الشركة العريقة، أو إعادة احياء لسيارات كلاسيكية أسطورية، و تسمى هذه الفئة Icona، و بعد النجاح الكبير لسيارتي مونزا SP1 و SP2 عام 2019 ها هي فيراري تكشف عن سيارة SP3 دايتونا الخارقة.

تأتي سيارة فيراري SP3 دايتونا تكريماً لفوز فريقها بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق لومان الشهير عام 1967، و يظهر ذلك من خلال التصميم الديناميكي المميز و المحرك الخارق و الذي يعتبر أقوى محرك احتراق داخلي في تاريخ فيراري.

المواصفات الميكانيكية لسيارة فيراري SP3 دايتونا

تستمد سيارة فيراري SP3 دايتونا قوتها من محرك V12 الخارق و الذي يعمل بنظام الاحتراق الداخلي و السحب الطبيعي، وبسعة 6500 سي سي، ويولد قوة تصل إلى 840 حصاناً (618 كيلو وات)، وعزم أقصى للدوران يصل الى 697 نيوتن/متر، ويتم ارسال القوة إلى العجلات الخلفية من خلال علبة تروس أوتوماتيكية خاصة بسيارات الفورميلا وان ذو 7 سرعات.

و يعد محرك سيارة فيراري SP3 دايتونا هو نفس المحرك الموجود في سيارة فيراري 812 كومبوتزيزني، ولكن بمزيد من الترقيات و التحسينات الجديدة، التي رفعت من قوته و شأنه بشكل أفضل من السابق لتعطيه مزيداً من الكفاءة و القوة و الثبات.

تبلغ قدرة سيارة فيراري SP3 دايتونا على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في خلال 2.8 ثانية، و يمكنها التسارع من الثبات حتى 200 كيلومتر/ساعة في خلال 7.4 ثانية و تصل سرعتها القصوى الى 340 كيلومتر/ساعة.

سعر سيارة فيراري SP3 دايتونا

لم تكشف فيراري بشكل رسمي حتى الآن عن سعر سيارة فيراري SP3 دايتونا، و لكن تشير التوقعات أن سعرها سيتخطى 2 مليون دولار، و سيزيد مع مرور الوقت لاسيما أنها ستصدر بأعداد محدودة جداً كما حال كل عائلة سيارات ICONA.