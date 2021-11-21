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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات خارقة قدمتها فيراري للعالم في 2021 | صور

5 سيارات خارقة قدمتها
5 سيارات خارقة قدمتها فيراري للعالم في 2021

منذ انطلاقها في منتصف القرن الماضي، سعت علامة فيراري العريقة لتقديم سيارات خارقة تضم أحدث وسائل التكنولوجيا، مع توفير تجربة قيادة ممتعة وفريدة من نوعها، بالإضافة لتصميماتها المميزة، ولم تتخل عن القمة.

 

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، 5 من أفضل السيارات التي قدمتها فيراري للعالم في 2021.

 

1- فيراري بورتوفينو M

تأتي سيارة فيراري بورتوفينو M موديل 2021 بمحرك V8، بسعة 3900 سي سي يولد قوة تصل إلى 620حصان، وعزم دوران يصل إلي 760 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي المقبض يتألف من 8 سرعات بنظام دفع خلفي للعجلات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة خلال 3.5 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 320 كم/ساعة.

 

يصل سعر سيارة فيراري بورتوفينو M موديل 2021 عالمياً إلى 250.000 ألف دولار.

2- فيراري F8 سبايدر

تستمد سيارة فيراري F8 سبايدر 2021 من قوتها من محرك V8، وهو واحد من أفضل المحركات في العقدين الماضيين، يأتي بسعة 3900 سي سي بشاحن تيربو مزدوج يولد قوة تصل إلى 710 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 770 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 7 سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في خلال 2.9 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتر/ساعة.

 

يصل سعر سيارة سيارة فيراري F8 سبايدر 2021 عالمياً نحو 274.280 دولار.

 

 

3- فيراري GTC 4 لوسو

تتوافر سيارة فيراري GTC 4 لوسو موديل 2021 قوتها من محرك V12 بسعة 6300 سي سي يولد قو ة 690 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 697 نيوتن/متر بنظام دفع كلي للعجلات وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 3.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 335 كيلومتر/ساعة.

 

جاء سعر سيارة سيارة فيراري GTC 4 لوسو 2021 عالمياً بنحو 319.500 دولار .

 

4- فيراري 812 سوبر فاست 

تعتمد سيارة فيراري 812 سوبر فاست موديل 2021 على محرك V12 بسعة 6500 سي سي يولد قو ة 800 حصان (588 كيلو وات) بمعدل 8500 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 718 نيوتن/متر بنظام دفع خلفي للعجلات، متصل بناقل أوتوماتيكي مزدوج القابض يتألف من 7 سرعات.

 

يصل سعر سيارة فيراري 812 سوبر فاست موديل 2021 عالمياً نحو 370.500 دولار.

 

 

5- فيراري SF90 سترادلي

جاءت سيارة فيراري سترادلي SF90 موديل 2021 قوتها من أربعة محركات هجينة، المحرك الأول هو محرك أحتراق داخليV8 ومزود بشاحن تيربو مزدوج تبلغ سعته 4000 سي سي يولد قوة تصل إلى 769 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 800 نيوتن/متر.

 

بالإضافة لثلاث محركات كهربائية ينتجون 217 حصاناً، ليصل مجموع القوة الهجينة المولدة إلى 986 حصان، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتي 100 كم/ساعة في غضون 2.5 ثانية فقط وتصل سرعتها القصوي إلى 340 كم/ساعة.

 

يصل سعر سيارة فيراري سترادلي SF90 موديل 2021 عالمياً 515 ألف دولار.

 

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