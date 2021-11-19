هيونداي تكشف عن النسخة الجديدة من كريتا 2022 .. صور

كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن نسختها الجديدة كليًا من سياراتها الشهيرة كريتا، وذلك من داخل معرض جايكيندو اندونيسيا الدولي للسيارات، وتأتي تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، عبر اطلالة جديدة مستوحاة من مقدمة السيارة "توسان".

التصميم الخارجي للسيارة هيونداي كريتا 2022

ظهرت السيارة هيونداي كريتا 2022 بمقدمة جديدة تحمل شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مصابيح تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع مصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، ولمسات فضية اللون تزين االمقدمة المحيطة بالواجهة والعتبات الجانبية ايضا.

كما ترتكز النسخة هيونداي كريتا 2022 الجديدة على عجلات رياضية مدعومة بجنوط مروحية الشكل يبلغ قيساها 17 بوصة، تجمع بين اللون الفضي والاسود تتواجد داخل قاعدة عجلات بطول 2.610 مم، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، بينما ظلت الناحية الخلفية محتفظة بالتصميم السابق إلى حد كبير، وتقدم السيارة بنسبة طول بلغت 4.315 مم، وبعرض يقدر بـ 1.790 مم، مع نسبة طول بلغت 1.630 مم.

وتحتوي هيونداي كريتا 2022 على باقة من تجهيزات الحماية والامان مثل، خاصية المحافظة على المسار، وكشف النقاط العمياء، والمساعدة على تجاوز المرتفعات، وخاصية الخروج الامن، ومستشعرات حركة امامية وخلفية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS والتي تصل للعدد 6.

وتضم السيارة هيونداي كريتا نظام صوتي وترفيهي طراز BOSE تتكون من 8 مكبرات صوتية، مع مدخل USB، وشاحن لاسلكي، وفتحة سقف بانوراما، ومقاعد امامية ذات تحكم كهربائي، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو يبلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف.