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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن مفهوم جديد لأيونيك 7 الكهربائية 2024

هيونداي تكشف عن مفهوم
هيونداي تكشف عن مفهوم جديد لأيونيك 7 الكهربائية 2024

في إطار سعي الغالبية العظمى من الشركات العالمية المصنعة والمنتجة للسيارات، في الانتقال والتحول للطاقة الكهربائية النظيفة لتقليل نسبة الانبعاثات الضارة والسموم الصادرة من السيارات التي تسير بالوقود التقليدي.

و في هذا السياق كشفت شركة هيونداي عن مشروعها وخططها الكهربائية الجديدة الذي تمضي فيه بخطوات جريئة تحت اسم SEVEN ، سيُعرض لأول مرة في العالم في معرض أوتوموبيليتي  LA و سيفتتح يوم 17 نوفمبر الحالي ، تمهيداً لظهور ايونيك 7 كموديل لعام 2024 .

ويقوم مشروع SEVEN  بإنتاج سيارة أيونيك 7 الرياضية متعددة الاستخدامات، وتقول هيونداي إن السيارة الجديدة ستصل للأسواق العالمية في أوائل عام 2024 ضمن المشروع الكهربائي طويل المدى ، وتتشابه مع سيارة هيونداي الأخرى Palisade في مقصورتها الداخلية التي تتوفر بستة وسبعة مقاعد .

و لم تكشف هيونداي عن أي تفاصيل خاصة بالمفهوم الجديد واقتصرت المعلومات المعلنة على بعض أجزاء و مكونات التصميم الخارجي و الداخلي و نظام هندسة الإضاءة والتي تشكل مزيجاً بين سيارتي هيونداي ايونيك 5 وألفان ستاريا .

و ستأتي ايونيك 7 الكهربائية بتصميم جديد كلياً مختلف عن تصاميم سيارات الأحتراق الداخلي القديمة، وتم استخدام مواد صديقة للبيئة ونظام هندسة الإضاءة يعرف بـParametric Pixels ، والتي ترسخ مفهوماً جديداً تمزج بين الحداثة والأصالة.

وصرحت الشركة الكورية بأن مقصورة هيونداي أيونك 7 تأتي بتصميم فاخر وأنيق مشابهة لتصميم السيارات الكبيرة الفاخرة  و يوفر مساحة إضافية IONIQ 5 افضل من أيونيك 5 ، وتتوفر على مفروشات مزينة بمواد بمواد مستدامة وصديقة للبيئة .

هيونداي الكهربائية SEVEN Palisade ايونيك 7 ايونيك 7 الكهربائية

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