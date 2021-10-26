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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هيونداي HCI موديل 2022 في مصر

سعر هيونداي HCI موديل
سعر هيونداي HCI موديل 2022 في مصر

تعتبر السيارة هيونداي HCI واحدة من الإصدارات القوية داخل السوق المصري من فئة السيدان، والتي تأتي عبر باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، وكشفت هيونداي عن أسعار تلك النسخة مع موديلات 2022.

 

وتستمد السيارة هيونداي HCI موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن يولد قوة  101 حصان، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 132 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء تتكون من 6 سرعات.

هيونداي HCI

وتضمنت سيارة هيونداي بحزمة من وسائل الحماية والأمان، مثل منظومة الوسائد الهوائية ، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، وخاصية التوزيع الالكتروني EBD، ومستشعرات ركن خلفية، بالإضافة إلى شاشة عرض الوسائط المتعددة و عجلة قيادة متعددة الوظائف.

وزودت سيارة هيونداي HCI ببعض التجهيزات، مثل الوسائد الهوائية للراكب الأمامي والسائق، وفرامل مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني للفرامل، فرامل خلفية، مثبت سرعة، فتحة سقف كهربائية، وجهاز تحذير المسافة الخلفية.

ودعمت سيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 بجهاز تحذير المسافة الخلفية، إطار طوارئ، مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيا، خاصية منع تشغيل المحرك، مصابيح ضباب، عدادات مزودة بشاشة LCD.

أسعار هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 في مصر:

الفئة الأولى SMART بسعر 262 ألف جنيه.

الفئة الثانية SMART FUN بسعر 282 ألف جنيه.

الفئة الثالثة SMART SAFETY بسعر 282 ألف جنيه.

الفئة الرابعة SMART PLUSبسعر 302 ألف جنيه.

هيونداي HCI هيونداي HCI HCI موديل 2022 هيونداي HCI موديل 2022

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