برلماني : بدء 6 ورش عمل للتنسيقية لـ منتدى شباب العالم |فيديو

قال أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنسيقية شباب الأحزاب شاركت في ورش العمل التحضيرية في منتدى شباب العالم.

وأضاف أحمد فتحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" تم بدء 6 ورش عمل اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم ".

وتابع أحمد فتحي :" تم الحديث في ورش العمل عن تعزيز جودة حياة الإنسان وتداعيات جائحة كورونا ومستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي لما بعد الجائحة ".

وأكمل أحمد فتحي:" كل منتدى شباب له طابع خاص يخرج عنه توصيات كثيرة تحظى بدعم كبير، مضيفا:" تم التحدث عن ملف ريادة الأعمال في ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم ".

ولفت احمد فتحي :" تم الحديث عن دعم الشركات الناشئة في ورش العمل التحضيرية في منتدى شباب العالم ".