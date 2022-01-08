عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني : بدء 6 ورش عمل للتنسيقية لـ منتدى شباب العالم |فيديو

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قال أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن  تنسيقية شباب الأحزاب شاركت في ورش العمل التحضيرية في منتدى شباب العالم.

وأضاف  أحمد فتحي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" تم بدء 6 ورش عمل اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم ".

وتابع أحمد فتحي :" تم الحديث في ورش العمل عن تعزيز جودة حياة الإنسان وتداعيات جائحة كورونا ومستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي لما بعد الجائحة ".

وأكمل أحمد فتحي:" كل منتدى شباب له طابع خاص يخرج عنه توصيات كثيرة تحظى بدعم كبير، مضيفا:"  تم التحدث عن ملف ريادة الأعمال في ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم ".

ولفت احمد فتحي :"  تم الحديث عن دعم الشركات الناشئة في ورش العمل التحضيرية في منتدى شباب العالم ".

منتدى شباب العالم ورش العمل تنسيقية الأحزاب شرم الشيخ اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

2 مليون إصابة بكورونا في العالم منذ بداية 2022

ضحايا محمد الأمين يكشفن أفعاله المخلة في فيلته بـ الساحل الشمالي

بسبب كورونا.. قرارات عاجلة من كاف بشأن كأس الأمم الأفريقية

جون كيري ونجمة لاكاسا دي بابل.. شخصيات دولية تحضر منتدى شباب العالم

برشلونة يقترب من التعاقد مع تراوري لتعويض ديمبيلي

الخارجية الأردنية تعزي مصر في ضحايا حادث طور سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

حبس أُم سكبت البنزين على ابنتها واشعلت النيران بجسدها في طنطا

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

اعتدى عليهن جنسيًا بالقوة.. النيابة العامة تستمع لـ ضحايا محمد الأمين

مصرع طفل وإصابة 16 آخرين في انقلاب ميكروباص بملوي في المنيا

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

كامل العدد .. ويجز يشعل حفل الرحاب قبل الاعتزال المؤقت

فيديو

خلافات بين أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الميراث.. التفاصيل الكاملة

انعدام الرؤية.. تفاصيل حادث طريق الطور - أبو رديس.. فيديوجراف

تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ